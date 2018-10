Αξιοπερίεργα hints για την 2η αγωνιστική της Euroleague! (pics & vid)

Μια «διαβολοβδομάδα» για τις ομάδες της Euroleague είναι προ των πυκών κι όλοι είναι σε ετοιμότητα για τις αποστολές τους!

Την 2η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Μόναχο για την αναμέτρηση με την Μπάγερν (16/10, 21:30), ενώ ο Ολυμπιακός πάει στην Μπασκόνια (17/10, 19:30).

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα αξιοσημείωτα στοιχεία από τις αναμετρήσεις.

ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (16/10, 20:15, 0-0)

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Παρόλα αυτά, είχαν αντιμετωπίσει η μία την άλλη πέρυσι στο EuroCup.

Ο Τζάκσον έκανε το 2015 με την φανέλα της Μάλαγα ρεκόρ στο ranking (22β.) κόντρα στην Νταρουσάφακα.

Ο Ντίμπλερ είναι πρώτος σε ποσοστό στα τρίποντα (51.3%) στο θεσμό.

Ίλιτς, Πόποβιτς και οι Σέχοβιτς θα κάνουν το ντεμπούτο τους στην διοργάνωση.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (16/10, 21:05, 6-17)

Από τον ημιτελικό του 2014, η ΤΣΣΚΑ μετρά ένα 9-0 επί της Μακάμπι.

Κλάιμπερν και Ουίλμπεκιν ήταν συμπαίκτες το 2016-17 στην Νταρουσάφακα.

Ο Χάινς έκανε ρεκόρ σε επιθετικά ριμπάουντ (8) πέρυσι κόντρα στην Μακάμπι.

Ο Ουίλμπεκιν είχε κάνει ρεκόρ πόντων (26) τον Μάρτιο του 2017 με την Νταρουσάφακα.

Αβντίγια και Ρέι ετοιμάζονται για το ευρωπαϊκό τους ντεμπούτο.

Ο Τάιους είναι 5ος σε τάπες (176) στην διοργάνωση.

Ο Ντε Κολό έχει 22/22 βολές, όπως και ο Ροντρίγκεθ.

Ο Χάινς είναι 4ος σε κοψίματα (183) στο θεσμό και θέλει 57 πόντους για να φτάσει τους 2.000.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (16/10, 21:30, 1-1)

Μπάγερν και Παναθηναϊκός είχαν αναμετρηθεί τη σεζόν 2014-15 και είχαν από μία εντός έδρας νίκη. Παππάς, Γκιστ και Τζέντοβιτς είναι ακόμα στις ομάδες από τότε.

Κόπονεν και Ρίβερς ήταν συμπαίκτες στην Χίμκι (2012-13).

Ο Τζέντοβιτς είχε προπονητή τον Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα το 2008 και το 2009.

Ο Κόπονεν είναι 4ος σε εκτέλεση βολών με ποσοστό 91.6%.

Ο Λάνγκφορντ έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων σε 31 ματς.

Με μία τάπα ακόμα, ο Λάσμε θα περάσει τον Μπέγκιτς και θα βρεθεί στην 6η θέση της σχετικής λίστας. Αμφότεροι έχουν 162.

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (16/10, 22:00, 0-0)

Η Γκραν Κανάρια θα δώσει τον πρώτο της αγώνα ever στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στην έδρα της!

Ο Ραμπασέδα έπαιξε για τρεις σεζόν στην Μπαρτσελόνα κι έφτασε στο Final 4 το 2012 και το 2013.

Τιλί, Ερτέλ και Χάνγκα ήταν συμπαίκτες στην Μπασκόνια το 2015-16.

Ο Κούριτς αγωνίστηκε στην Γκραν Κανάρια την τριετία 2014-17.

Ο Πάνγκος είχε κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την Γκραν Κανάρια το 2015-16.

Ο Τόμιτς είναι 5ος σε ριμπάουντ (1.261) στο θεσμό.

Ο Ερτέλ είναι 4ος σε ασίστ (1.018).

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (17/10, 20:30, 4-8)

Ο Μίτσιτς αγωνίστηκε πέρυσι στην Ζαλγκίρις.

Ο Άντερσον έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο το 2014-15 με την ομάδα του Κάουνας. Θέλει 41 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Σίμον έκανε ρεκόρ σε ranking (35β.) με την φανέλα της Λοκομοτίβ κόντρα στην Ζαλγκίρις το 2014.

Ο Ντάνστον είναι 3ος σε τάπες (188) στο θεσμό. Με 6 ακόμα φτάνει τον Μπουρούση στην 2η θέση.

Ο Γιανκούνας είναι 2ος ριμπάουντερ (1.681) και 4ος σκόρερ (2.866π.) στην διοργάνωση.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΧΙΜΚΙ (17/10, 20:45, 6-2)

Η Φενέρ έχει επικρατήσει στα τελευταία 4 παιχνίδια με 9 ή λιγότερους πόντους διαφορά.

Η Χίμκι έκανε ρεκόρ σε ασίστ (30) στη νίκη (99-76) επί της Φενέρ τον Μάρτιο του 2013.

Ο Σλούκας ήταν παίκτης του Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό για δύο σεζόν και κατέκτησαν την Euroleague το 2013.

Γκούντουριτς και Τζένκινς ήταν συμπαίκτες στον Ερυθρό Αστέρα πριν από δύο χρονιές.

Ο Ντατόμε έχει 20/20 βολές.

Ο Ντίξον με 50 πόντους ακόμα φτάνει τους 1.000.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (17/10, 21:45, 1-11)

Primer entrenamiento de la semana pensando en nuestro exigente calendario: @EuroLeague vs @OlimpiaMI1936 (17/10). vs @Baskonia (19/10) @ACBCOM vs @OBRADOIROCAB (21/10) pic.twitter.com/arZ66muXjm

Η Ρεάλ έχει νικήσει στα τελευταία 10 παιχνίδια.

Ο Ράντολφ έκανε ρεκόρ σε ριμπάουντ (14) τον Οκτώβριο του 2016.

Ο Μπέρτανς έκανε ρεκόρ σε ασίστ (6) με την φανέλα της Νταρουσάφακα τον Φεβρουάριο του 2017 κόντρα στην Ρεάλ.

Ο Τζέιμς έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 8 ματς.

Ο Ρέγιες είναι 1ος σε ριμπάουντ (1.735) και 3ος σκόρερ (2.914π.) στην διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 6ος σε τρίποντα με 179.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (17/10, 21:30, 15-21)

The House of Basketball is waiting for all you!

Opening night @olympiacosbc.

Wed 17 20.45

https://t.co/dmvWKR48PN #GoazenBaskonia #NotInMyHouse pic.twitter.com/Lfa4ap3432

— Saski Baskonia (@Baskonia) 14 Οκτωβρίου 2018