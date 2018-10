Σε... αναμμένα κάρβουνα η Μακάμπι με Πάργκο (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε τραυματιστεί στην μέση στην προπόνηση του ΟΑΚΑ, πριν από το ματς του Παναθηναϊκού, για την 1η αγωνιστική της Euroleague.

Μπαίνοντας στην «διαβολοβδομάδα» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης (δύο αγωνιστικές), η Μακάμπι θα στερηθεί εκ νέου τις υπηρεσίες του παίκτη της.

Σύμφωνα και με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, Ρόι Κοέν, οι άνθρωποι της ομάδας του Τελ Αβίβ ανησυχούν πως ο Πάργκο θα μείνει για περισσότερο καιρό εκτός, από όσο υπολόγιζαν, καθώς φέρεται να έχει υποστεί μετακίνηση σπονδύλων.

As Maccabi Tel Aviv's Jeremy Pargo will miss the @cskabasket game tomorrow, Maccabi is worried that one of the vertebrae of his back is hurt, keeping him out of action for a few weeks

— Roi Cohen (@RoiCohen99) 15 Οκτωβρίου 2018