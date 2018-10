Όταν ο Σπανούλης θυμίζει στην Ευρώπη τον... Kill Bill! (vids)

Όλα τριγύρω αλλάζουνε, αλλά ο «Kill Bill» παραμένει... φονικός μέσα στο παρκέ. Ο Βασίλης Σπανούλης γίνεται οδηγός σε ακόμα μια σεζόν που ξεκινάει για τον Ολυμπιακό και είναι η βάση μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες παίκτες για την νέα εποχή, την εποχή Μπλατ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν εντυπωσιακά την Euroleague με μια γεμάτη και πειστική εμφάνιση κόντρα στην Χίμκι, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.

Ο Βασίλης Σπανούλης προσέφερε σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, ενώ έγινε πρωταγωνιστής και μια από τις φάσεις της βραδιάς, αλλά και μια φάση που αποτελεί μεταξύ άλλων το αλατοπίπερο της καριέρας του.

Μπορεί η φάση με τον Μποστ να θύμισε εξαιρετικά το νικητήριο τρίποντο που είχε βάλει κόντρα στην Κροατία το 2007, αλλά δεν είναι δύσκολο να γυρίσεις τον χρόνο πίσω και να βρεις μοναδικά σουτ με... άρωμα Kill Bill.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ...

Το τελευταίο... θύμα του Βασίλη Σπανούλη και πρώτο για την σεζόν είναι ο Ντι Μποστ, που σωριάστηκε στο παρκέ, λίγο πριν τον «εκτελέσει» ο αρχηγός του Ολυμπιακού.

That man Spanoulis with the BIG shot at the buzzer!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8LGPlCxVcM

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Οκτωβρίου 2018​