Μπορεί να μην βγήκε νικητής, αλλά ήταν ασταμάτητος ο Σβεντ (vid)

Στην πρεμιέρα της Euroleague ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός και πέρασε νικηφόρα από την Μόσχα με 66 – 87.

Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να έχουν πάρει όλη την δόξα, αλλά ο Σβεντ ήταν για ακόμα μια φορά ασταμάτητος. Τέλειωσε το παιχνίδι με 34 πόντους, 6 ασίστ και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ μέτρησε 8 στα 16 τρίποντα.

Μπορεί να είναι στην πλευρά των ηττημένων, αλλά και πάλι ήταν εντυπωσιακός.

Despite being on the losing side, @Shved23 was on from deep! pic.twitter.com/XsE5eBxYgD

— EuroLeague (@EuroLeague) 13 Οκτωβρίου 2018