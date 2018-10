Ο Μάικ Τζέιμς ξεπέρασε τους 1.000 πόντους στην EuroLeague! (pic)

Στην αναμέτρηση με την Μπούντουτσνοστ στην Ποντγκόριτσα, ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 13 πόντους και έφτασε τους 1.002 στην EuroLeague.

Η Αρμάνι Μιλάνο έσπευσε να συγχαρεί τον Αμερικανό, ο οποίος ωστόσο τους περισσότερους από τους μισούς (522π.) τους σημείωσε τον ενάμιση χρόνο στον Παναθηναϊκό.

Congrats Mike James. After scoring 13 points in Podgorica, he became a 1.000-point scorer in the @EuroLeagueNow he has 1.002 for his career, 12.1 per game on average #WeNotMe pic.twitter.com/7Z9Q1WS5e4

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) 12 Οκτωβρίου 2018