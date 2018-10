Ο Λιθουανός σέντερ «έσβησε» τα φώτα στον Γάλλο πλέι μέικερ της Μπουντούτσνοστ και στη συνέχεια μπόρεσε να «ανοίξει» το παιχνίδι της ομάδας του.

Η κατοχή ήρθε εύκολα στα χέρια των παικτών της Αρμάνι και ο Ντελα Βάλε «τελείωσε» τη φάση στην άλλη άκρη του παρκέ.

Δείτε τι έγινε

.@GudaitisAG with the BLOCK on one end and @AmeDV8 knocks down the three on the other!@OlimpiaMI1936 looking smooth!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Sj5PlLBB3s

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Οκτωβρίου 2018