Αν και φάνηκε να χάνει τον έλεγχο της μπάλας, κατάφερε να «σερβίρει» εύκολο καλάθι στον Νέιτ Ουόλτερς που είχε πάρει τον κεντρικό διάδρομο.

Συγκεκριμένα είχε... τρυπώσει κάτω από τα πόδια του Ιλμανέ Ντιόπ και έτσι μπόρεσε να δώσει την πάσα στον συμπαίκτη του.

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση.

Well that is one way to get an assist @Brandon_Davies0 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2SCswewQBI

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Οκτωβρίου 2018