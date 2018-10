«H κάμερα άρχισε να καταγράφει... αυτόματα την Μπασκόνια»! (pic)

Η Ζαλγκίρις υποδέχεται απόψε (12/10) την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της EuroLeague και ο κόουτς των Βάσκων, Πέδρο Μαρτίνεθ κατήγγειλε τους Λιθουανούς ότι κατέγραψαν παράνομα την τελευταία προπόνηση της ομάδας του, ζητώντας παράλληλα ένα... αντίγραφο για να το παρουσιάσει μελλοντικά σε κάποιο σεμινάριο του!

Πάντως ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας παρουσίασε τις θέσεις της Ζαλγκίρις, εξηγώντας πως «επρόκειτο για μια κάμερα instant replay από το τηλεοπτικό κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα, ελέγχοντας το σήμα από το Λονδίνο. Το προσωπικό της τηλεόρασης άφησε ανοιχτή την κάμερα του instant replay και ενδεχομένως άρχισε να καταγράφει αυτόματα. Το video διεγράφη εν γνώσει του τζένεραλ μάνατζερ της Μπασκόνια. Οι άνθρωποι της Ζαλγκίρις ισχυρίζονται ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων που βρίσκονται στο παρκέ»

People from Zalgiris say they have nothing to do with the broadcasters cameras on the court.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 12 Οκτωβρίου 2018