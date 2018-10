Επιστροφή στο κορυφαίο επίπεδο για τη Μπάγερν.

Oι Βαυαροί ετοιμάζονται για το ματς της πρεμιέρας με την Εφές (21:30) και η Euroleague πόσταρε μια φωτογραφία από το Audi Dome που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση.

Δείτε την ανάρτηση

A new arena for this season...#MyEuroLeague pic.twitter.com/jiWql9uL9k

— EuroLeague (@EuroLeague) 11 Οκτωβρίου 2018