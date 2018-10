Μια ερώτηση για κάθε ομάδα της EuroLeague (pics & vids)

Έφτασε για μια ακόμα χρονιά εκείνη η στιγμή. Η στιγμή που οι απανταχού φανς της EuroLeague θα βάλουν ξανά το #devotion στη ζωή τους έπειτα από 144 μέρες. Η στιγμή που τα timelines του Twitter θα γεμίσουν τσιτάτα και προβλέψεις, όπου θα αραδιαστούν νούμερα και θα γίνουν συγκρίσεις, όπου μέσα σε όλα αυτά, κάπου καλά… κρυμμένη αναμένεται η πιο ανταγωνιστική διοργάνωση των τελευταίων ετών! Οι μεγάλοι παραμένουν μεγάλοι, ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Αρμάνι, η Μακάμπι και η Αναντολού Εφές θέλουν επιτέλους να κάνουν θόρυβο ενώ ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και ο Ολυμπιακός στέκονται στην αφετηρία της EuroLeague 2018-19 με αυτοπεποίθηση που ξεχειλίζει! Λίγες ώρες πριν από το πρώτο τζαμπολ της σεζόν, η EuroLeague Greece απευθύνει με χαλαρή διάθεση μια ερώτηση για κάθε μια εκ των 16 ομάδων που φιγουράρουν στην εφετινή μαρκίζα.

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ

Πόσο σύντομα θα αρχίσει η καμπάνια «Καλάθης για MVP»;

Κοιτώντας ψύχραιμα και με απόσταση: Δεν υπήρξαν πολλοί παίκτες στην περσινή EuroLeague με ανάλογη επίδραση στην ομάδα τους όσο ο Νικ Καλάθης στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ. Ο playmaker είναι η ταυτότητα κάθε ομάδας και ο 29άχρονος γκαρντ είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση που αφορά τους «πράσινους». Η περσινή, εκπληκτική χρονιά του συνδυάστηκε με τέσσερα ρεκόρ καριέρας στη διοργάνωση: Αξιολόγηση (42 @ Εφές), πόντοι (31 @ Μπάμπεργκ), ασίστ (16 vs Ρεάλ Μαδρίτης) και κλεψίματα (6 vs Ερυθρός Αστέρας)! Παράλληλα συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της EuroLeague, αναδείχθηκε MVP Νοεμβρίου και ολοκλήρωσε τη σεζόν ως πρώτος στις ασίστ (8) και τα κλεψίματα (1.7). Παρ' όλα αυτά, ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εκείνος που αναδείχτηκε MVP της σεζόν κι εν συνεχεία του Final 4, κάτι που έχουν πετύχει μόνο ο Δημήτρης Διαμαντίδης (2011), ο Βασίλης Σπανούλης (2013) και ο Νάντο ντε Κολό (2016). Ο Καλάθης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό για άλλα τρία χρόνια και πλέον έχει μπροστά του την υπέρτατη πρόκληση. Να κουβαλήσει τους «πράσινους» στο Final 4 για πρώτη φορά έπειτα από το 2012.

1. Νικ Καλάθης – Λούκας Λεκαβίτσιους – Γιώργος Καλαϊτζάκης

2. Κιθ Λάνγκφορντ – Νίκος Παππάς – Βαγγέλης Σακελλαρίου

3. Ιωάννης Παπαπέτρου – Ματ Λοτζέσκι – Θανάσης Αντετοκούνμπο

4. Τζέιμς Γκιστ – ΝτεΣον Τόμας – Ντίνος Μήτογλου

5. Στεφάν Λάσμε – Γιώργος Παπαγιάννης – Ίαν Βουγιούκας

Ολυμπιακός

Θα γράψει ιστορία ως αρχισκόρερ ο Σπανούλης;

Το παιχνίδι των αριθμών έχει πλάκα όμως στην τελική αυτό που μετράει είναι οι τίτλοι και ο Βασίλης Σπανούλης, μακριά από τη στείρα κατάθεση στατιστικών ή επιτευγμάτων, παραμένει ένας από τους κορυφαίους της γενιάς του, έχοντας μπροστά του τη 13η χρονιά στην EuroLeague. Τον περασμένο Αύγουστο, λοιπόν, ο αρχηγός και ηγέτης του Ολυμπιακού συμπλήρωσε 36 χρόνια ζωής και συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Εξάλλου, πρόκειται για τον κορυφαίο πασέρ στην ιστορία της διοργάνωσης, έχοντας μοιράσει 1.287 ασίστ ενώ απέχει 416 πόντους από τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο που αποσύρθηκε ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού. Όσους πόντους, δηλαδή, πέτυχε τη σεζόν 2016-17 όταν ο Ολυμπιακός έφτασε στον τελικό του Final 4 της Κωνσταντινούπολης και ο Kill Bill κατέγραψε 33 συμμετοχές, τις 32 ως βασικός! Παράλληλα ο Σπανούλης είναι τέταρτος στο σύστημα αξιολόγησης, δεύτερος σε εύστοχα σουτ εντός πεδιάς, τέταρτος σε εύστοχα τρίποντα και έβδομος σε συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, Αξέλ Τουπάν, Γιάνις Τίμα, Σάσα Βεζένκοφ και Ζακ ΛεΝτέι αποκτήθηκαν για να συμπληρώσουν το supporting cast των «ερυθρόλευκων».

1. Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος – Βαγγέλης Μάντζαρης – Βασίλης Τολιόπουλος

2. Βασίλης Σπανούλης – Γιάνις Στρέλνιεκς – Αξέλ Τουπάν

3. Κώστας Παπανικολάου – Γιάνις Τίμα

4. Γιώργος Πρίντεζης – Σάσα Βεζένκοφ – Δημήτρης Αγραβάνης

5. Νίκολα Μιλουτίνοφ – Ζακ ΛεΝτέι – Γιώργος Μπόγρης

Αρμάνι Μιλάνο

Το δίδυμο των Τζέιμς - Νέντοβιτς θα είναι το καλύτερο στην EuroLeague;

Τον κοιτάς και ξέρεις πως είναι ο τύπος με τον οποίο δεν αστειεύεσαι. Έχει φροντίσει ο ίδιος, άλλωστε, να το καταστήσει σαφές μέσω των social media. «No discounts on my services», ήτοι «Δεν κάνω εκπτώσεις στις υπηρεσίες μου» είναι το καρφιτσωμένο tweet στον λογαριασμό του Μάικ Τζέιμς που είναι γεννημένος για να παίζει έναν συγκεκριμένο τύπο χαρακτήρα με μπόλικη δόση αυτοπεποίθησης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο κανάλι της Αρμάνι στο YouTube, ο Αμερικανός γκαρντ ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα: «Ήθελα να βρεθώ σε μια ομάδα που θα είχα την ευκαιρία να είμαι το κεντρικό σημείο, ο ηγέτης της ώστε να βγω μπροστά και να δω πόσο μακριά μπορώ να την οδηγήσω. Στον Παναθηναϊκό αυτό το "βάρος" το μοιραζόμουν με τον Καλάθη», εξηγώντας νωρίτερα πως εκείνος και ο Νεμάνια Νέντοβιτς θα είναι ίσως το καλύτερο περιφερειακό δίδυμο στην Ευρώπη! Οι δυο τους έστειλαν αρχικώς την Αρμάνι στον τελικό του ιταλικού Supercoppa σκοράροντας μαζί 40 πόντους στον ημιτελικό με την Μπρέσια και στη συνέχεια κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς κόντρα στην Τορίνο.

1. Μάικ Τζέιμς – Κέρτις Τζέρελς – Αντρέα Τσιντσιαρίνι

2. Νεμάνια Νέντοβιτς – Νταϊρίς Μπερτάνς – Αμεντέο Ντέλα Βάλε

3. Μιντάουγκας Κουζμίνσκας – Βλάντιμιρ Μίτσοφ – Σιμόνε Φοντέκιο

4. Τζεφ Μπρουκς – Κρίστιαν Μπερνς

5. Αρτούρας Γκουντάιτις – Κάλεμπ Ταρτσέφσκι

Χίμκι

Πόσα τρίποντα θα σουτάρει φέτος ο Σβεντ;

Μικρά πράγματα που άλλοτε είναι εμφανή και άλλοτε όχι. Συνήθειες για τις οποίες μπορεί να ντρέπεσαι και άλλες για τις οποίες αδιαφορείς γιατί έχουν γίνει σε μεγάλο ποσοστό βίωμα σου. Στην περίπτωσή μας, ο… ψυχαναγκασμός του Αλεξέι Σβεντ έχει να κάνει με τη γραμμή των 6μ.75. Ο παίκτης των 4.000.000$ είναι εκείνος που πέρσι έσπασε το μυθικό ρεκόρ του Αλφόνσο Φορντ σε ό,τι αφορά τις συνεχόμενες συμμετοχές με τουλάχιστον 16 πόντους ανά αγώνα. Είναι επίσης εκείνος που πέτυχε τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε μια σεζόν! Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της EuroLeague το… τερμάτισε φτάνοντας τα 107/324 τρίποντα και συντρίβοντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση που ανήκε στον Μπόμπι Ντίξον (78, 2016-17). Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του κατορθώματος, ο ηγέτης της Χίμκι είχε 57/164 τρίποντα την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Μέσα σε έναν χρόνο, δηλαδή, σούταρε 160 περισσότερα τρίποντα!!! Η ιστορική τρίποντη επίδοση του Αλεξέι Σβεντ συνδυάστηκε με την ανάδειξή του σε κορυφαίο σκόρερ της διοργάνωσης, κατακτώντας το βραβείο Alphonso Ford για πρώτη φορά στην καριέρα του, μετρώντας 21.8 πόντους ανά αγώνα.

1. Στέφαν Μάρκοβιτς – Ντι Μποστ – Βιάτσεσλαβ Ζάιτσεφ

2. Αλεξέι Σβεντ – Τσαρλς Τζένκινς – Ιγκόρ Βιάλτσεφ

3. Τόνι Κρόκερ – Κέισι Πράδερ

4. Άντονι Γκιλ – Σεργκέι Μόνια – Αντρέι Ζούμπκοφ

5. Τζόρνταν Μίκι – Μάλκολμ Τόμας – Πετρ Γκουμπάνοφ

Ρεάλ Μαδρίτης

Τελικά ο Λάσο είναι καλός προπονητής;

Ο Πάμπλο Λάσο δεν είναι δημιούργημα των περιστάσεων. Τουναντίον, οι περιστάσεις είναι δημιούργημα του Βάσκου προπονητή που επί ημερών του η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κατακτήσει 16 τίτλους σε όλες τις διοργανώσεις ενώ οι 16 προκάτοχοί του, μεταξύ των οποίων οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, Σέρτζιο Σκαριόλο, Τζουάν Πλάθα και Έτορε Μεσίνα μέτρησαν αθροιστικά… μόλις 10 σε ό,τι αφορά την περίοδο 1989-2011! Αυτά τα επτά χρόνια στην πρώτη ομάδα της Ρεάλ (να είσαι κάπου, οπουδήποτε, για επτά συναπτά χρόνια) είναι ένα κατόρθωμα άνευ προηγουμένου, ειδικά αφού οι ρυθμοί της ζωής είναι ταχύτατοι και ο πάγκος ενός οργανισμού όπως η «Βασίλισσα» δεν είναι μια δουλειά που παρέχει ασφάλεια. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Ρεάλ κατέκτησε το ισπανικό Supercopa στον τελικό με την Μπασκόνια κι έτσι ο Λάσο έχει πανηγυρίσει στους 16 από τους 22 τελικούς που έχει συμμετάσχει με τους «blancos», έχοντας ποσοστό επιτυχίας 73%. Παρεμπιπτόντως, από την άφιξή του στη Μαδρίτη, η «Βασίλισσα» έχει συμμετάσχει στους 22 εκ των 30 διαθέσιμων τελικών! Ενδεχομένως, λοιπόν, το παραπάνω ερώτημα να είναι ρητορικό.

1. Σέρχιο Γιουλ – Φακούντο Καμπάτσο

2. Φαμπιάν Κοζέρ – Τζέισι Κάρολ – Κλέμεν Πρέπελιτς

3. Ρούντι Φερνάντεθ – Τζέφερι Τέιλορ – Σαντιάγκο Γιούστα

4. Τρέι Τόμπκινς – Άντονι Ράντολφ - Γκάμπριελ Ντεκ

5. Γκουστάβο Αγιόν – Έντι Ταβάρες – Φελίπε Ρέγιες - Όγκνιεν Κούζμιτς

Αναντολού Εφές

Θα αφήσει επιτέλους το rebuild mode για το win-now mode;

Όταν η πραγματικότητα σε απογοητεύει ξανά και ξανά και ξανά (και ξανά), μια επιλογή μπορεί να είναι αυτή: Ακινητοποιήσου σε εμβρυακή στάση και βάλε τα κλάματα. Στην περίπτωση της Εφές και της προσπάθειάς της να μπει επιτέλους στην κατηγορία των contenders της EuroLeague, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε το καλοκαίρι 9 μετεγγραφές, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα στη διοργάνωση. Οι Τούρκοι δεν είναι η πιο προφανής σκέψη που θα έκανες στην ερώτηση «ποιες ομάδες έχουν τις περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή για να προκριθούν στο Final 4». Τουναντίον, προέρχονται από τη χειρότερη σεζόν της ιστορίας τους τερματίζοντας στην τελευταία θέση της περσινής κατάταξης με ρεκόρ 7-23 ωστόσο τα πρώτα εφετινά δείγματα είναι τουλάχιστον ενθαρρυντικά. Ο Εργκίν Αταμάν (των τριών ευρωπαϊκών τίτλων για τους haters) καλείται να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα ποιοτικό ρόστερ, πανηγυρίζοντας ήδη το πρώτο τρόπαιο της σεζόν μετά τη νίκη επί της Φενέρ στον τελικό του President's Cup. Οι προσθήκες των Λάρκιν, Μπομπουά και Μίσιτς δημιουργούν ένα αρκετά ιντριγκαδόρικο σχήμα στην περιφέρεια για την Εφές που θέλει να αποκτήσει winning mentality.

1. Σέιν Λάρκιν - Βασίλιε Μίσιτς - Ντόγκους Μπαλμπάι

2. Κρούνοσλαβ Σιμόν - Ροντρίγκ Μπομπουά - Μπουγκραχάν Τουντσέρ

3. Τζέιμς Άντερσον - Μετεκάν Μπιρσέν - Μπιρκάν Μπατούκ - Ονουράλπ Μπιτίμ

4. Αντριέν Μοερμάν - Μπροκ Μότουμ - Γίγκιτσαν Σαϊμπίρ

5. Μπράιαντ Ντάνστον - Τίμπορ Πλάις - Σερτάκ Σανλί

Μπασκόνια

Ο Σενγκέλια το τερμάτισε πέρσι ή έχει ακόμα… καύσιμα;

Το κίνητρο της πρόκρισης στο Final 4 της Βιτόρια είναι τεράστιο για την Μπασκόνια που έσπευσε να επεκτείνει το συμβόλαιο του Τορνίκε Σενγκέλια λίγες ώρες μετά από την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στους περσινούς τελικούς της Liga Endesa. O 27άχρονος Γεωργιανός πάουερ φόργουορντ είναι το βασικότερο μέλος της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ και προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, εκτοξεύοντας τους αριθμούς του στη διοργάνωση (13.7 πόντοι, 6 ριμπάουντ μ.ό. σε 33 αγώνες)! Πλέον καλείται να «κουβαλήσει» ξανά τους Βάσκους που βρίσκονται αντιμέτωποι με την υπέρτατη πρόκληση, ήτοι να δώσουν το παρών στο «δικό» τους Final 4 που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στη Fernando Buesa Arena! Το ξένο στοιχείο στο ρόστερ είναι έντονο και φέτος, από τη στιγμή που η Μπασκόνια διαθέτει μόνο έναν γηγενή παίκτη, τον Ιλιμάνε Ντιόπ, γεννημένο στο Ντακάρ της Σενεγάλης αλλά μεγαλωμένο στην Ισπανία και διεθνή με τη «ρόχα». Οι Χουέρτας, Φόικτμαν, Τζάνινγκ, Γκρέιντζερ και Πουαριέ συνεχίζουν, επίσης, από πέρσι ενώ οι προσθήκες των Σαβόν Σιλντς και Νταρούν Χίλιαντ δημιουργούν ένα αρκετά ποιοτικό σχήμα με μεγάλες δυνατότητες!

1. Τζέισον Γκρέιντζερ – Μαρτσελίνιο Χουέρτας – Λούκα Βιλντόθα

2. Σαβόν Σιλντς – Ματ Τζάνινγκ

3. Νταρούν Χίλιαρντ – Πατίτο Γκαρίνο – Τάντας Σεντεκέρσκις

4. Τορνίκε Σενγκέλια – Αϊντίν Πενάβα

5. Βενσάν Πουαριέ – Γιοχάνες Φόκτμαν – Ιλιμάνε Ντιόπ

Μπαρτσελόνα

Πόσο καλύτερη θα είναι η ζωή χωρίς τον Ναβάρο;

Ο Ναβάρο βγήκε στη σύνταξη σε αυτό που μάλλον ήταν το σημαντικότερο και πιο πολυκουβεντιασμένο και πολυαναμενόμενο φινάλε ενός παίκτη της EuroLeague από τότε που αποσύρθηκε ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Καθώς, λοιπόν, ακόμα συζητάμε για το ότι ο εμβληματικός αρχηγός της Μπαρτσελόνα έγραψε τους τίτλους τέλους χωρίς τη θέλησή του, εντούτοις οι «μπλαουγκράνα» πορεύονται στη μ.Ν. εποχή μετρώντας ήδη δυο απώλειες τίτλων. Κι αν η ήττα από την Ανδόρα στον τελικό της Καταλανικής Λίγκας λογίζεται ως ένα ακόμα παιχνίδι προετοιμασίας, εντούτοις ο αποκλεισμός από την Μπασκόνια στον ημιτελικό του ισπανικού Supercopa υπενθυμίζει σε όλους πως «για να γυρίσει η Μπαρτσελόνα, θέλει δουλειά πολλή». Παρεμπιπτόντως, το ρεκόρ της Μπάρτσα την τελευταία διετία στο νέο σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague είναι 23-37: 12-18 τη σεζόν 2016-17 και 11-19 πέρσι, ήτοι 38.3% ποσοστό επιτυχίας. Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς που πέρσι κατέκτησε το Copa del Rey, συνεχίζει στον άκρη του πάγκου των Καταλανών που θα επιδιώξουν την επιστροφή στο Final 4 μετά από το 2014, κάνοντας ξανά σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ τους.

1. Κέβιν Πάνγκος – Τομά Ερτέλ

2. Κάιλ Κούριτς – Πάου Ρίμπας

3. Γιάκα Μπλάζιτς – Βίκτορ Κλαβέρ – Άνταμ Χάνγκα

4. Κρις Σίνγκλετον – Ρόλαντς Σμιτς

5. Κέβιν Σεραφέν – Άντε Τόμιτς – Άρτεμ Πουστόβι – Πιέρ Οριόλα

Μπουντούτσνοστ

Θα αποφύγει το χειρότερο ρεκόρ στη διοργάνωση;

Η Μπουντούτσνοστ των 11 σερί πρωταθλημάτων και των 11 κυπέλλων τα τελευταία 12 χρόνια στο Μαυροβούνιο κέρδισε το δικαίωμα να αγωνιστεί στην EuroLeague ως κάτοχος της Αδριατκής Λίγκας, επιστρέφοντας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έπειτα από 15 χρόνια, 7 μήνες και 28 ημέρες. Εκείνη η ήττα από τη Σιένα με 112-49 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της regular season ήταν η τελευταία συμμετοχή της Μπουντούτσνοστ στην EuroLeague ενώ το -63 από τους Ιταλούς στις 13 Φεβρουαρίου 2003 φιγουράρει στο νούμερο 1 του πίνακα με τις μεγαλύτερες διαφορές στην ιστορία του θεσμού! Έκτοτε ακολούθησαν τρεις παρουσίες στο ULEB Cup και άλλες εννιά στο EuroCup για την ομάδα που εδρεύει στην Ποντγκόριτσα των 185.000 ψυχών και έχει τους περισσότερους γηγενείς παίκτες στο ρόστερ της, 10 τον αριθμό. Πλέον το ζητούμενο για την Μπουντούτσνοστ είναι η αξιοπρεπής παρουσία στη regular season, εκεί όπου οι Ούνιξ Καζάν, Αρμάνι το 2016-17 (8-22) και η Εφές το 2017-18 (7-23) είχαν τα χειρότερα ρεκόρ με το νέο σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης, το «όλοι εναντίον όλων, σε έναν μαραθώνιο 30 αγωνιστικών».

1. Άαρον Κραφτ – Νεμάνια Γκόρντιτς – Ιγκόρ Ντρόμπνιακ – Πέταρ Πόποβιτς

2. Έντουιν Τζάκσον – Νίκολα Ιβάνοβιτς – Σεάντ Σέχοβιτς

3. Κότι Κλαρκ – Σουάντ Σέχοβιτς – Μίλιτς Στάροβλαχ

4. Ερλ Κλαρκ – Ντανίλο Νίκολιτς – Αλέξα Ίλιτς

5. Ζόραν Νίκολιτς – Φίλιπ Μπάροβιτς – Άλεν Όμιτς

Γκραν Κανάρια

Θα κερδίζει εκτός έδρας ενώ κερδίζει μίλια από τα ταξίδια;

Η μετάβαση στα Κανάρια Νησιά θα είναι η δυσκολότερη όλων για την πλειοψηφία των ομάδων της EuroLeague αφού πρόκειται για σύμπλεγμα νησιών μόλις 100 χιλιόμετρα από τις ακτές της δυτικής Αφρικής! Για να γίνει κατανοητός ο βαθμός δυσκολίας, ο μέσος όρος ενός ταξιδιού της Γκραν Κανάρια είναι 3.857 χιλιόμετρα και περισσότερες από 4 ώρες πτήσης ενώ ο πιο μακρινός προορισμός είναι το Τελ Αβίβ με 5.309 χιλιόμετρα. Ελαφρώς, λιγότερα, δηλαδή από τα 5.454 που χωρίζουν το Λας Πάλμας από τη Νέα Υόρκη! Όπως είχε πει χαριτολογώντας ο πρώην κόουτς της Γκραν Κανάρια, Αΐτο Γκαρθία Ρενέσες, «κάνουμε προπονήσεις από ταξίδι σε ταξίδι, στα αεροπλάνα και τα αεροδρόμια»… Η GranCa είναι η ένατη ισπανική ομάδα που θα παίξει στη διοργάνωση των κορυφαίων έπειτα από τις Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μάλαγα, Μπασκόνια, Μπιλμπάο, Βαλένθια, Εστουδιάντες και Μπανταλόνα. Ο μοναδικός τίτλος στο παλμαρέ της είναι το ισπανικό Supercopa του 2016 ενώ διαθέτει στο ρόστερ της τον γηραιότερο rookie του τουρνουά: Ο Άλμπερτ Όλιβερ θα είναι 40 ετών, 4 μηνών και 8 ημερών στην εκτός έδρας πρεμιέρα της Γκραν Κανάρια με τη Φενέρ, στις 12/10!

1. Κλέβιν Χάνα – Άλμπερτ Όλιβερ – Λιούκ Νέλσον

2. Ντι Τζέι Στρόμπερι – Μάρκους Έρικσον

3. Κρις Έβανς – Τσάβι Ραμπασέδα – Οριόλ Παουλί

4. Κιμ Τιλί – Έουλις Μπάεθ

5. Αντζέις Πατσέσνικς – Οντρέι Μπάλβιν – Λιούκ Φίσερ

ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ποιοι θα την ακολουθήσουν στη Βιτόρια;

Οι απανταχού φαν της EuroLeague περιμένουν με κομμένη την ανάσα τη στιγμή που αρχίζουν τα playoffs ώστε να μπορέσουν να κάνουν bracket για να διαλέξουν την… ΤΣΣΚΑ και άλλες τρεις ομάδες που θα προκριθούν στο Final 4. Βλέπετε, η «ομάδα του στρατού» παρουσιάζει τρομακτική συνέπεια στο μεγάλο ραντεβού του Μαΐου, μετρώντας συνολικά 15 παρουσίες από τη σεζόν 2001-02! Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα στην ΤΣΣΚΑ είναι ότι μόνο αυτοί οι δυο αγώνες, ο ημιτελικός και ο τελικός της EuroLeague κρίνουν αν η χρονιά είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη… Έτσι, λοιπόν, οι Μοσχοβίτες μετρούν τρεις κατακτήσεις, τρεις χαμένους τελικούς και εννιά χαμένους ημιτελικούς σε αυτό το διάστημα! Εξάλλου, αν υπάρχει μια ομάδα που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλη ότι τίποτα δεν τελειώνει πριν από την απονομή, αυτή είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας που φέτος θα πορευτεί χωρίς τον Βίκτορ Χριάπα για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια (2002-04, 2008-18), έχοντας πλέον ως αρχηγό τον Κάιλ Χάινς. Ο Δημήτρης Ιτούδης διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και θέλει να πετύχει ό,τι πέτυχε το 2016 στο Βερολίνο.

1. Σέρχιο Ροντρίγκεθ – Ντάνιελ Χάκετ – Μικχαήλ Κουλάγκιν

2. Νάντο Ντε Κολό – Κόρι Χίγκινς – Ιβάν Ούκχοβ

3. Νικίτα Κουρμπανόφ – Ουίλ Κλάιμπερν – Σεμέν Αντόνοφ

4. Αντρέι Βοροντσέβιτς – Άλεκ Πίτερς – Αντρέι Λοπάτιν

5. Κάιλ Χάινς – Οθέλο Χάντερ – Τζόελ Μπολομπόι

Μακάμπι Τελ Αβίβ

To αμερικανικό extreme makeover θα την στείλει στα playoffs;

Οι οκτώ εκ των 61 Αμερικανών που θα παρουσιαστούν στα ρόστερ των 16 ομάδων της EuroLeague... κατοικοεδρεύουν στο Τελ Αβίβ και αγωνίζονται με τη φανέλα της Μακάμπι. Η «ομάδα του λαού» απέκτησε τον Άντζελο Καλοϊάρο που πέρσι είχε 42.8% στο τρίποντο με την τουρκική Μπάνβιτ και τον σεσημασμένο σουτέρ Κέντρικ Ρέι, έδωσε τον ρόλο του οργανωτή στον MVP του EuroCup, Σκότι Ουίλμπεκιν, έβαλε αθλητικότητα στο παιχνίδι της με τις προσθήκες των Τζόνι O' Μπράιαντ, Ταρίκ Μπλακ και πλέον αισιοδοξεί να επιστρέψει στα playoffs όπου συμμετείχε για τελευταία φορά τη σεζόν 2014-15. Από την πλευρά του, ο κόουτς Νέβεν Σπάχια καλείται, αρχικώς, να διαχειριστεί ένα απαιτητικό κοινό με την ταυτόχρονη υποχρέωση της δημιουργίας μιας ομάδας που θα φτάσει στο σημείο να διεκδικήσει την πρόκριση στο Final 4 όπου κατέγραψε την τελευταία παρουσία της το 2014, όταν κατέκτησε τον τίτλο στο Μιλάνο. Παρεμπιπτόντως, η Μακάμπι έχει ρεκόρ 23-37 την τελευταία διετία με το νέο σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague.

1. Σκότι Ουίλμπεκιν – Τζέρει Πάργκο – Κέντρικ Ρέι

2. Μάικλ Ρολ – Τζον Ντιμπαρτολομέο

3. ΝτεΆντρε Κέιν – Γιοβέλ Ζούσμαν – Ντένι Αβντίγια

4. Τζόνι Ο’ Μπράιαντ – Άντζελο Καλοϊάρο – Νίμροντ Λέβι

5. Ταρίκ Μπλακ – Άλεξ Τάιους – Τζέικ Κοέν

Ζαλγκίρις Κάουνας

Έκανε καλά ο Σάρας κι έμεινε για άλλον έναν χρόνο;

Από τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα κράτησε τον Σβέτισλαβ Πέσιτς και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας τίμησε το συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τον Δημήτρη Ιτούδη, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν είχε πολλές επιλογές. Παρεμπιπτόντως, ούτε η προοπτική των Τορόντο Ράπτορς τον έκανε να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από το Κάουνας για το ΝΒΑ, δεδομένου ότι προτιμά να κάνει μικρά αλλά σταθερά βήματα στην προπονητική καριέρα του. Στις 27 Ιουνίου, λοιπόν, οι Λιθουανοί ενημέρωσαν ότι ο 42άχρονος Σάρας συνεχίζει στη Ζαλγκίρις που πέρσι επέστρεψε στο Final 4 έπειτα από 19 χρόνια και φέτος το μπάτζετ της ανέρχεται στα 10.7 εκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο ever στην ιστορία της ομάδας! «Εδώ έχω τις καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθώ ως προπονητής, εδώ είναι το σπίτι, η πατρίδα, η οικογένειά μου, εδώ νιώθω ότι με αγαπάνε… Σέβονται εμένα και την οικογένειά μου, έχουμε ένα υπέροχο γήπεδο, μια ιδανική δομή, ένα εξαιρετικό σύνολο» εξήγησε ο Γιασικεβίτσιους έπειτα από την επισημοποίηση της παραμονής του στη Zalgirio Arena και πλέον μένει να αποδειχθεί πόσες υπερβάσεις μπορεί να αντέξει.

1. Νέιτ Ουόλτερς – Λέο Βέστερμαν – Ντονάτας Σαμπέκις

2. Μάριους Γκριγκόνις – Τόμας Ουόλκαπ

3. Εντγκάρας Ουλάνοβας - Αρτούρας Μιλάκνις

4. Παούλιους Γιανκούνας – Άαρον Ουάιτ

5. Μπράντον Ντέιβις – Αντάνας Καβαλιάουσκας – Λαουρίνας Μπιρούτις

Φενέρμπαχτσε

Κινδυνεύει να πάθει… ΤΣΣΚΑ στα Final 4;

Από τις 2 Ιουλίου 2013, όταν η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δεν υπάρχει μάλλον κάποιος που να ασχολείται με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να μην πιστεύει ότι η Φενέρμπαχτσε γίνεται, αυτόματα, κάθε χρόνο φαβορί για τον τίτλο, έστω κι αν στην πρώτη σεζόν του Ζοτς η Φενέρ αποκλείστηκε στο Top-16 του θεσμού. Προ πενταετίας, λοιπόν, ο πολυνίκης κόουτς της EuroLeague ανέλαβε ένα εγχείρημα που οι Τούρκοι πίστεψαν εξ αρχής πως αν δεν το τελειοποιήσει ο Ομπράντοβιτς, δεν υπάρχει μάλλον κάποιος που μπορεί να το κάνει. Πλέον η Φενέρμπαχτσε μετράει τέσσερις συνεχόμενες παρουσίες σε Final 4 και τρεις συμμετοχές σε τελικούς, έχοντας όμως να παρουσιάσει μόνο έναν τίτλο, εκείνον του 2017 στην Πόλη απέναντι στον Ολυμπιακό. Οι Ουαναμέικερ και Νάναλι ακολούθησαν τους Μπογκντάνοβιτς και Γιούντο στο ΝΒΑ, ο Ζοφρί Λοβέρν αποτελεί την πιο ηχηρή μετεγγραφή ΝΒΑer στην EuroLeague, ο 35άχρονος Μπόμπι Ντίξον είναι ο μοναδικός Αμερικανός στο ρόστερ διαθέτοντας παράλληλα τουρκικό διαβατήριο ενώ οι αποκαλύψεις στις αρχές της σεζόν σχετικά με τα τεράστια χρέη του οργανισμού (φαίνεται πως) μέχρι στιγμής δεν έχουν κλονίσει το οικοδόμημα.

1. Κώστας Σλούκας – Τάιλερ Ένις – Μπόμπι Ντίξον

2. Μάρκο Γκούντουριτς – Μελίχ Μαχμούτογλου – Σινάν Γκιουλέρ

3. Νίκολα Κάλινιτς – Τζίτζι Ντατομε – Εγεχάν Αρνά

4. Γιαν Βέσελι – Νικολό Μέλι – Μπαρίς Ερσέκ

5. Ζοφρί Λοβέρν – Αχμέτ Ντουβερίογλου – Αχμέτ Τσαν Ντουράν

Μπάγερν Μονάχου

Ο Ντέρικ Ουίλιαμς θα παρουσιαστεί ορεξάτος;

Το νούμερο 2 του Draft το 2011 από τους Τίμπεργουλβς (πίσω μόνο από τον Καϊρί Ίρβινγκ) θα παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη -και δεύτερη εκτός ΗΠΑ αφού πέρσι αγωνίστηκε στην Κίνα. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς έχει καταγράψει 428 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τη Μινεσότα, τους Κινγκς, τους Νικς, τους Χιτ, τους Καβαλίερς και εσχάτως τους Λέικερς με 8.9 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 20.5 λεπτά συμμετοχής, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κάνει θόρυβο. Αν έχει έστω και… λίγη διάθεση, μπορεί να βοηθήσει την πρωταθλήτρια Γερμανίας προκειμένου να παρουσιάσει ένα αξιοπρεπέστατο σύνολο στην επιστροφή της στην EuroLeague έπειτα από τη σεζόν 2015-16 όπου αποκλείστηκε στη regular season με ρεκόρ 4-6. Οι Βαυαροί εξασφάλισαν το δικαίωμα συμμετοχής ως κάτοχοι της Bundesliga.

1. Στέφαν Γιόβιτς – Μαοντό Λο – Μπράιντον Χομπς

2. Πέτερι Κόπονεν – Ρόμπιν Αμάιζε

3. Βλάντιμιρ Λούτσιτς – Νιχάντ Τζέντοβιτς – Άλεξ Κινγκ

4. Ντανίλο Μπαρτέλ – Μάρβιν Ογκουνσίπε – Ντέρικ Ουίλιαμς – Μίλαν Μάτσβαν

5. Ντέβιν Μπούκερ – Λέον Ραντόσεβιτς

Νταρουσάφακα

Θα φτάσει διψήφιο αριθμό νικών;

Η Νταρουσάφακα επιστρέφει στην EuroLeague ως κάτοχος του EuroCup και πλέον το ζητούμενο έχει να κάνει με την εικόνα που θα παρουσιάσει στη διοργάνωση, από τη στιγμή που το μειωμένο μπάτζετ δεν της επιτρέπει να έχει μεγάλες προσδοκίες. Ο rookie κόουτς Αχμέτ Τσακί πήρε τη σκυτάλη από τον Ντέιβιντ Μπλατ ενώ οι Ουίλμπεκιν, Τζόνσον και Μπελ που αποτελούσαν τους περσινούς «πυλώνες» της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, πήραν το ταλέντο τους κι αποχώρησαν.

1. Ρέι ΜακΚάλουμ – Καρτάλ Οζμιζράκ – Ντόγκους Οζντεμίρογλου

2. Μαρκέλ Μπράουν – Τζον Ντίμπλερ

3. Ζάνις Πέινερς – Μουχάμεντ Μπαϊγκούλ

4. Στάντον Κιντ – Τζέρεμι Έβανς – Μπερκ Ντεμίρ

5. Μάικλ Έρικ – Εμιρκάν Κοσούτ – Ογκούζ Σαβάς

COVER PHOTO: Δημήτρης Κουμπιάς