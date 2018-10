«Περίεργα» κι ενδιαφέροντα hints για την 1η αγωνιστική της Euroleague! (pics & vids)

Μία ημέρα μακριά από το να αποκτήσουν ξανά τα βράδια μας... νόημα και να χαρούμε όμορφο μπάσκετ!

Η Euroleague επιστρέφει και μαζί όλες οι συγκινήσεις που μας προφέρει κάθε χρόνο,

Από την Πέμπτη (11/10), 16 ομάδες μπαίνουν στην γραμμή εκκίνησης του «μαραθωνίου» των 30 αγωνιστικών, με στόχο αρχικά να περάσουν στις καλύτερες 8 ομάδες κι έπειτα να «κλείσουν» θέση για Βιτόρια.

Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα «σπίτι» του, κόντρα στην Μακάμπι (11/10, 21:00), ενώ ο Ολυμπιακός αρχίζει το ταξίδι του από την Μόσχα και την έδρα της Χίμκι (12/10, 20:00).

Η Euroleague Greece παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία, για να μην σας πιάσουν... αδιάβαστους!

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (0-0, 11/10, 19:00)

6/02/2003. Τότε ήταν η τελευταία φορά που η Μπουντούτσνοστ φιλοξένησε παιχνίδι στην Euroleague. Είχε υποδεχθεί την Μακάμπι (80-89).

Ο Βλάντιμιρ Μίτσοφ είχε αγωνιστεί για δύο χρονιές στην Μπουντούτσνοστ (2007-09). Σιν Σέχοβιτς και Νεμάνια Γκόρντιτς είναι ακόμα στην ομάδα από τότε.

Έντγουιν Τζάκσον, Νεμάνια Νέντοβιτς και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας ήταν συμπάικτες στην Μάλαγα το 2015-16.

Άλεν Όμιτς, Τζεφ Μπρουκς και Νεμάνια Νέντοβιτς κατέκτησαν το EuroCup με την Μάλαγα το 2016-17.

Ο Μάικ Τζέιμς έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 7 του παιχνίδια. Θέλει 11 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Αρτούρας Γκουντάιτις ήταν 2ος πέρυσι σε ριμπάουντ με 6.3 ανά ματς.

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (15-16, 11/10, 20:00)

It's @Euroleague time! Arriba el torn de l'Eurolliga per al @FCBbasket Este jueves 11, a las 19h, empieza la Euroliga con un @cskabasket - Barça Lassa pic.twitter.com/Kcf8noU3Ra — Barça Basket (@FCBbasket) 9 Οκτωβρίου 2018

13/12/2012. Τελευταίο «διπλό» της Μπαρτσελόνα στην Μόσχα. Αντρέι Βορόντσεβιτς και Άντε Τόμιτς είναι οι μοναδικοί που είναι ακόμα στις ομάδες τους από τότε.

Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Άντε Τόμιτς ήταν συμπαίκτες στην Ρεάλ Μαδρίτης από το 2010 ως το 2012.

Νάντο Ντε Κολό και Βίκτορ Κλαβέρ υπήρξαν μαζί στην Βαλένθια (2009-12).

Με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, ο Κόρι Χίγκινς έκανε ρεκόρ σε κλεψίματα (5) τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ ο Ροντρίγκεθ σε ασίστ (13) τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

Ο Άνταμ Χάνγκα έκανε ρεκόρ στο ranking (30β.) κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, τον Μάρτιο του 2016.

Ο Ντε Κολό έχει 15/15 βολές και ήταν 3ος σκόρερ πέρυσι με 16.7 πόντους.

Ο Κάιλ Χάινς είναι 4ος σε κοψίματα με 182 και θέλει 65 πόντους για να φτάσει τους 2.000.

Ο Τομά Ερτέλ ήταν 2ος σε ασίστ πέρυσι με 6.4 ανά ματς και ο Κέβιν Πάνγκος είναι 5.9 (3ος).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (20-18, 11/10, 21:00)

days until @EuroLeague season starts pic.twitter.com/ghVfkj1Q33 — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 9 Οκτωβρίου 2018

Κιθ Λάνγκφορντ, Ντεσόν Τόμας και Στέφαν Λάσμε. Αυτοί είναι οι τρεις «πράσινοι» που φόρεσαν την φανέλα της Μακάμπι στο παρελθόν.

Ο Τζέιμς Γκιστ έχει παίξει υπό τις οδηγίες του Νέβεν Σπάχια στην Φενέρ το 2011-12.

Ο ΝτεΆντρε Κέιν έκανε ρεκόρ πέρυσι κόντρα στον Παναθηναϊκό σε πόντους (19), ριμπάουντ (9), κλεψίματα (3) και ranking (34).

Ο Νίκος Παππάς έκανε ρεκόρ σε κλεψίματα (5) τον Απρίλιο του 2017 και ο Λούκας Λεκαβίτσιους σε ριμπάουντ (8) τον Οκτώβριο του 2016.

Ο Κιθ Λάνγκφορντ έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων σε 30 σερί παιχνίδια.

Ο Νικ Καλάθης ήταν 1ος σε ασίστ πέρυσι με 8.03 ανά ματς.

Ο Μάικλ Ρολ έχει 16/16 βολές.

Ο Άλεξ Τάιους είναι 5ος σε τάπες (175) στην διοργάνωση.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ (4-2, 11/10, 22:00)

Η πρωταθλήτρια της Euroleague συναντά εκείνη του EuroCup.

Τελευταία φορά που έφυγε νικήτρια η Νταρουσάφακα από την Μαδρίτη ήταν στο Game 2 των playoffs το 2017 (80-84).

Στη σειρά εκείνη επικράτησε η Ρεάλ (3-1), με τον Σέρχιο Γιουλ να έχει 18.5 πόντους και 5.8 ασίστ και τον Γκουστάβο Αγιόν 14.0 πόντους και 7.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ο Φακούντο Καμπάτσο ήταν 2ος πέρυσι σε κλεψίματα (1.4) και ο Έντι Ταβάρες σε τάπες (1.5).

Ο Φελίπε Ρέγιες είναι 1ος σε ριμπάουντ στο θεσμό με 1.734 και 3ος σκόρερ με 2.905 πόντους.

Ο Γιον Ντίμπλερ είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε τρίποντα στην διοργάνωση (51.5%).

ΧΙΜΚΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (3-5, 12/10, 20:00)

Can @Khimkibasket build on its run to the playoffs last season?#GameON pic.twitter.com/8BsuEAVZsd — EuroLeague (@EuroLeague) 8 Οκτωβρίου 2018

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκατσε στον πάγκο του Ολυμπιακού παλαιότερα και τον οδήγησε στην Euroleague το 2012. Είναι ο μόνος εν ενεργεία προπονητής στην διοργάνωση που έβαλε τρεις διαφορετικές ομάδες (Ολυμπιακός, Λοκομοτίβ, Χίμκι) στα playoffs.

Στέφαν Μάρκοβιτς και Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν συμπαίκτες στην εθνική Σερβίας. Ο πρώτος μαζί με τον Γιάνις Τίμα έπαιξαν μαζί στην Ζενίτ (2016-17).

Αλεξέι Σβεντ και Σεργκέι Μόνια έπαιξαν υπό τις οδηγίες του Ντέιβιντ Μπλατ στην εθνική Ρωσίας. Κατέκτησαν το χάλκινο στους Ολυμπιακούς του 2012 και στο Eurobasket 2011.

Ντι Μποστ και Αξέλ Τουπάν ήταν συμπαίκτες στην Ζαλγκίρις το πρώτο μισό της σεζόν 2017-18.

Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε κάνει ρεκόρ καριέρας κόντρα στην Χίμκι (30π., 37r.) τον Φεβρουάριο του 2016.

Το ίδιο και ο Παπανικολάου, αλλά τον Απρίλιο του 2013 (21π., 12ρ., 37r.).

Σε 51 παιχνίδια έχει ξεκινήσει βασικός ο Σβεντ για την Χίμκι. Πέρυσι, κατέκτησε το βραβείο «Alphonso Ford» (21.8π.μ.ό.).

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι 1ος σε ασίστ με 1.287 και 2ος σκόρερ με 3.736 πόντους.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (10-14, 12/10, 20:00)

Δύο είναι οι φορές που έχουν «σκουπίσει» η μία την άλλη στην regular season. Η Ζαλγκίρις το έκανε αυτό το 2012-13 και το 2016-17, ενώ η Μπασκόνια το 2015-16 και το 2017-18.

Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας έχει κάνει ρεκόρ σε ασίστ (13) τον Δεκέμβριο του 2010 κόντρα στην Ζαλγκίρις, όπως και ο Λούκα Βιλντόθα πέρυσι με 10.

Ο Παούλιους Γιανκούνας είναι 2ος σε ριμπάουντ (2.860) στην διοργάνωση.

Ο Τόρνικε Σενγκέλια ήταν ο πρώτος σέντερ σε σκοράρισμα πέρυσι με 13.7 πόντους κατά μέσο όρο.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (12/10, 20:45)

Ο Άλμπερτ Όλιβερ είναι ο μεγαλύτερος rookie στην διοργάνωση. Φοράει την φανέλα της Γκραν Κανάρια από το 2013 και είναι 40 ετών!

Ντι Τζέι Στρόμπερι, Μπόμπι Ντίξον και Μπαρίς Ερσέκ ήταν συμπαίκτες στην Καρσίγιακα το 2014-15.

Μετά από τέσσερις σεζόν επιστρέφει στην διοργάνωση ο Ζοφρί Λοβέρν.

Ο Μπόμπι Ντίξον (ή Αλί Μοχάμεντ) θέλει 50 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Τσάβι Ραμπασέδα θα παίξει το πρώτο του παιχνίδι στην διρογάνωση μετά το Final 4 του 2013.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (0-0, 12/10, 21:30)

Συνδετικός κρίκος των δύο ομάδων, που συναντιούνται για πρώτη φορά στην Euroleague, είναι ο Βασίλιε Μίσιτς. Ο 24χρονος γκαρντ της Εφές πήγε στην Μπάγερν το 2014, με διετές συμβόλαιο. Αγωνίστηκε μία χρονιά σε αυτήν, αφού το 2015-16 πήγε δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα.

Αντριέν Μοερμάν και Πέτερι Κόπονεν ήταν συμπαίκτες στην Μπαρτσελόνα πέρυσι.

Ο Φινλανδός γκαρντ έχει φτάσι σε διψήφιο αριθμό πόντων στα 9 από τα 10 του τελευταία παιχνίδια.

Ο Μπράιαν Ντάνστον ηγήθηκε στα κοψίματα πέρυσι με 1.7 ανά αγώνα. Συνολικά, είναι 3ος με 188. Ο Τίμπορ Πλάις ήταν 3ος με 1.1 (10ος-142).

Ο Τζέιμς Άντερσον θέλει 53 πόντους για να φτάσει τους 1.000.