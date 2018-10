Ανυπόμονος για τη νέα EuroLeague ο Σεραφέν (pic)

Ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος τραυματίστηκε τον περασμένο Γενάρη στο δεξί γόνατο κι εν συνεχεία υποβλήθηκε σε επέμβαση, επέστρεψε πρόσφατα στην αγωνιστική δράση αφού ο Σβέτισλαβ Πέσιτς του έδωσε χρόνο συμμετοχής στον αγώνα με τη Μανρέσα για τη 2η αγωνιστική της Liga Endesa.

«Ανυπομονώ! Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για την έναρξη της νέας EuroLeague» ήταν το μήνυμά του στο Twitter.

Can’t. Wait. So excited for the beginning of the @EuroLeague, let’s go @FCBbasket nation! #ForçaBarça #GameOn #LetsPlay #FrenchSavage 2.0 https://t.co/bMcUX0uyDG

— kevin seraphin (@kslife7) 9 Οκτωβρίου 2018