Με Μέκελ η Ζενίτ κόντρα στην Παρτίζαν (pic)

Ο 30χρονος γκαρντ θα φορέσει την φετινή σεζόν την φανέλα της Αγίας Πετρούπολης και θα την ενισχύσει αμέσως στον αγώνα με την Παρτίζαν (09/10, 21:00), για την 2η αγωνιστική του EuroCup.

Ο Μέκελ πέρασε την περσινή χρονιά στην Γκραν Κανάρια, ενώ έχει αγωνιστεί σε Ισραήλ (Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάποελ Γκαλίλ Γκιλμπόα, Μακάμπι Χάιφα), Ιταλία (Μπενετόν), ΝΒΑ (Μάβερικς, Πέλικανς), Τσεχία (Νίζνι) και Σερβία (Ερυθρός Αστέρας).

Но есть и хорошие новости! Галь Мекель официально стал игроком «Зенита» и поможет команде уже в сегодняшней игре!

And now good news! We welcome Gal Mekel in #ZenitBasket. He debuts today in a game versus @PartizanBC!https://t.co/O2ghElt6WG pic.twitter.com/ptqe057mKd

