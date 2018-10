Τρελό γέλιο με... Σλουκάσογλου και... Σλουσκεβίτσιους! (pic)

Συγκεκριμένα το «EuroLeague Türkiye» προσάρμοσε το όνομα του Έλληνα point guard ανάλογα με τη γλώσσα της κάθε χώρας.

Κάπως έτσι στην Τουρκία καλύτερος πλέι μέικερ είναι o... Σλουκάσογλου, στη Σλοβενία ο Σλοκάνοβιτς, στη Λιθουανία ο Σλουσκεβίτσιους, στην Ιταλία ο Σλοτινέλι, στην Ισπανία Κώστα Σαλβίγεζ, στην Ολλανδία Φαν Σλούβεν, στην Ισλανδία Σλούκασον και στην Πολωνία Σλοβικόσφσκι.

Δείτε την ξεκαρδιστική ανάρτηση.

The best guard from each country pic.twitter.com/3hvoVKsPMP

— EuroLeague Türkiye (@TurkeyLega) 7 Οκτωβρίου 2018