Οι παίκτες του Ολυμπιακού συναντήθηκαν με την Ένωση Παικτών (pic)

Ο Μπόστιαν Νάχμπαρ βρίσκεται στην Ελλάδα και επισκέφτηκε το ΣΕΦ ώστε να ενημερώσει τους παίκτες του Ολυμπιακού για τη δράση και τα δικαιώματά τους.

Η EuroLeague Players Association (ELPA) συζήτησε με τους παίκτες του Ντέιβιντ Μπλατ για όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και όλα όσα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

Η επόμενη συνάντηση θα είναι με τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Today we introduced ELPA’s plans and shared ideas with @olympiacosbc players. Good feedback, guys! Next stop players of @paobcgr! #elplayers pic.twitter.com/IVpm6r1FGa

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) 6 Οκτωβρίου 2018