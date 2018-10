H EuroLeague παρουσίασε την ΤΣΣΚΑ με Χάινς, Ντε Κολό και Χάκετ! (vid)

Συγκεκριμένα ανέφερε το 24-6 που είχε η ρωσική ομάδα κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, ενώ υπογράμμισε και το γεγονός ότι ο Κάιλ Χάινς προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά όπου αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός της διοργάνωσης.

Επίσης εκθείασε τον Νάντο Ντε Κολό ως τον παίκτη-κλειδί της ομάδας, όπως επίσης και τον Ντάνιελ Χάκετ ως την καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού.

After a dominant regular season last year.



How far can @cskabasket go this season? pic.twitter.com/VzMsHOQcq9

— EuroLeague (@EuroLeague) 4 Οκτωβρίου 2018