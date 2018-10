Ο Αμερικανός πλέι μέικερ, ο οποίος επέστρεψε φέτος στην Ευρώπη έπειτα από 10 χρόνια και την πρώτη θητεία του στη Ρόμα για λογαριασμό της Ζενίτ, «κουβάλησε» τους Ρώσους στην πρεμιέρα του EuroCup, έχοντας 20 πόντους με 3/5 βολές, 4/10 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 λάθος και 7 κερδισμένα φάουλ στα 31:44 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

Για την Τουρκ Τέλεκομ, που έκανε θόρυβο το καλοκαίρι με τις κινήσεις της στο μεταγραφικό παζάρι, ο Σίλβεν Λάντεσμπεργκ είχε 23 πόντους και 5 ασίστ ενώ ο Βλάντο Στίματς πρόσθεσε 20 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 51-37, 73-52, 91-80.

Welcome @brandonjennings!

Jennings steps back, swishes the three and draws the foul! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/3pTIA97QRq

— EuroCup (@EuroCup) 3 Οκτωβρίου 2018