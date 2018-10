Ειδική αναφορά της EuroLeague σε Αρμάνι, Γκουντάιτις και... Μάικ Τζέιμς (vic)

Συγκεκριμένα έκανε λόγο για το «φτωχό» ρεκόρ του 10-20 την περσινή σεζόν, στάθηκε στην κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος, ενώ αναφέρθηκε ειδικά σε δύο παίκτες.

Στον Αρτούρας Γκουντάιτις ο οποίος ήταν ο παίκτης-κλειδί τη χρονιά που μας πέρασε, αλλά και στον Μάικ Τζέιμς, τον οποίο χαρακτηρίζει ως την... μεταγραφή του καλοκαιριού για την Αρμάνι.

Δείτε το σχετικό βίντεο.

A raft of changes and a sense of optimism around @OlimpiaMI1936...



