Τιμήθηκε από την Πρόεδρο της Λιθουανίας ο Σάρας! (pic)

Οι εμφανίσεις της Ζαλγκίρις μα πολύ περισσότερο η πορεία της μέχρι το Final 4 της Euroleague δεν πέρασαν απαρατήρητα από την Πρόεδρο της Λιθουανίας.

Η Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε τίμησε τον... πρωτεργάτη της επιτυχίας, Σάρας Γιασικεβίτσιους, δείχνοντας έτσι την εκτίμηση όλης της χώρας για αυτόν και την ομάδα του.

Saras for the president!... Not yet, but Lithuania's President Dalia Grybauskaitė has awarded Sarunas Jasikevicius with the Grand Cross of the Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas for achievements in Euroleague with Zalgiris last season. Photo: Zygimantas Gedvila/15min.lt pic.twitter.com/lYWH2ynLss

