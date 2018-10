Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε ένα put-back slam για να ανοίξει το σκορ κόντρα στην Ανδόρα.

No doubting that one!@ZachEliAuguste with a wild put-back slam to start @GSBasketbol's #7DAYSEuroCup campaign! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/dRZPv6hAdj

— EuroCup (@EuroCup) 2 Οκτωβρίου 2018