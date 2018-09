Οι αγκαλιές του Σχορτσανίτη με τους ανθρώπους της Μακάμπι! (vid)

Ο Big Sofo, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο περσινό παιχνίδι των Τρικάλων με το Ρέθυμνο στις 6 Ιανουαρίου, αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τους Ισραηλινούς το 2014 στο Μιλάνο.

Η παρουσία της Μακάμπι στην Αθήνα για τη συμμετοχή της στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον θηριώδη σέντερ να επισκεφτεί το ξενοδοχείο και να... θυμηθεί τα παλιά με πρώην συμπαίκτες και τους ανθρώπους της ομάδας.

Look who came to say hello pic.twitter.com/qHW8qIJbs2

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 28 Σεπτεμβρίου 2018