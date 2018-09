Όταν ο... Χάρης Ντατόμε συνάντησε τον... Τζίτζι Γιαννόπουλο! (vid)

Να φοβάσαι τη γενειάδα δεν κάνει ρίμα ούτε στα ελληνικά ούτε στα ιταλικά, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Χάρη Γιαννόπουλο και τον Τζίτζι Ντατόμε, πρωταθλητή Ευρώπης προ διετίας με τη Φενέρμπαχτσε του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην Κωνσταντινούπολη, για να μην ξεχνιόμαστε, να ανταμώσουν αυτοί και… τα μούσια τους. Ο Τζέιμς Χάρντεν, μέγκα σταρ των Χιούστον Ρόκετς στο ΝΒΑ, βέβαια, έχει το όνομα, τη χάρη και το trend (Fear the Beard), αλλά τα… γένια δεν κάνουν τον παπά.

Πρόκειται για τη συνάντηση στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ΟΑΚΑ, στο οποίο μόνο ο Ιταλός συμμετείχε, αν και πλέον ο Έλληνας φόργουορντ είναι ένοικος, ελέω ΑΕΚ. Η μάνα του, βέβαια, μπορεί και να νόμιζε ότι ήταν ο… Γιαννόπουλος, αφού τα προηγούμενα Χριστούγεννα ο Ιταλός γκαρντ-φόργουορντ είχε αποκαλύψει το λάθος της, το οποίο συνόδευσε με παρατήρηση για τα μαλλιά του!

Some of my highlights

No kidding, I showed his highlights to my mom and she told me that I look better with... https://t.co/so2Iujx6k0

— Gigi Datome (@GigiDatome) 27 Δεκεμβρίου 2017