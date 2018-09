Cheerleader ευστοχεί στο πιο τρελό... καλάθι ever! (vid)

Ο λόγος για την Αλεξάντρα Βόιτσικ, η οποία αποτελεί μέλος της dance team της πολωνικής Γκντίνια.

Συγκεκριμένα βρίσκεται στην Βιτόρια και δη στη Media Day της Μπασκόνια, ως μέλος της One Team EuroLeague ενόψει και του Final 4 που θα διεξαχθεί φέτος στην Fernando Buesa Arena.

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων φρόντισε να κλέψει την παράσταση σκοράροντας κάνοντας... ρόδα!

Δείτε το φοβερό της καλάθι.

Not your normal basketball shot!



@Olcia85 from @assecoarka. #BeActive pic.twitter.com/OO8HoJkgpg

— One Team Euroleague (@OTEuroleague) 26 Σεπτεμβρίου 2018