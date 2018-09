Σεραφέν: «Έτοιμος για τη συναρπαστική χρονιά!» (pic)

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter, ο Γάλλος σέντερ προανήγγειλε την μεγάλη του επιστροφή στην ενεργό δράση ενόψει της νέας χρονιάς:

«Επιτέλους επέστρεψα στα παιδιά κάνοντας αυτό που αγαπώ περισσότερο! Τίποτε δεν πρόκειται να βγάλει από πάνω μου αυτό το χαμόγελο και αυτή τη θετικότητα. Νιώθω πολύ καλά και τόσο έτοιμος για μια συναρπαστική χρονιά».

Finally back with the guys doing what I love the most Nothing will ever take this smile and positivity out of my personality. Feeling so good and ready for the exciting season to start @FCBbasket! #TheReturnOfTheFrenchSavage #FrenchSavage 2.0 #CantWait #ThanksFans pic.twitter.com/pvAzI9EL2l

— kevin seraphin (@kslife7) 20 Σεπτεμβρίου 2018