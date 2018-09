Ανακοίνωσε... Ντάνγκουμπιτς η Μπάγερν Μονάχου! (pic)

Άλλωστε πρόκειται για έναν παίκτη που γνωρίζει πολύ καλά ο Ράντονιτς από την κοινή τους συνύπαρξη στον Ερυθρό Αστέρα.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ο Ντάνγκουμπιτς μέτρησε κατά μέσο όρο 7,4 πόντους με 47% στα τρίποντα.

+++TRANSFER-NEWS+++@DangubicNemanja verstärkt den #FCBB für die kommende Saison. Herzlich willkommen im Audi Dome!



Happy to announce the signing of Dangubic for the next season. Welcome, Nemanja!@EuroLeague @easyCreditBBL #Euroleague pic.twitter.com/54xymN0s01

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 18 Σεπτεμβρίου 2018