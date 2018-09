Οι ευχές της Αρμάνι στον MVP Λάνγκφορντ! (pic)

Ο Κιθ Λάνγκφορντ είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της Εuroleague το 2014 με την Αρμάνι και οι Ιταλοί δεν γινόταν να ξεχάσουν τα 35α γενέθλια του.

Η ομάδα του Μιλάνου ευχήθηκε στον γκαρντ του Παναθηναϊκού, γράφοντας: «Χρόνια πολλά Κιθ Λάνγκφορντ, αξέχαστος γκαρντ για την ομάδα του 2013/2014 που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Τα λέμε σύντομα στην Euroleague».

Happy Birthday Keith Langford, unforgettable shooting guard for the 2013/14 Italian League winning team!

See you soon in the EuroLeague!#meninred #HappyBirthday@keith_langford pic.twitter.com/lD86Zugzs5

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) 15 Σεπτεμβρίου 2018