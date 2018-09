Ο'Μπράιαντ: «Πάμε στην Κύπρο για να βρούμε χημεία σαν ομάδα» (vid)

Στο τουρνουά της Κύπρου θα παίξει η Μακάμπι, εκεί όπου θα κοντραριστεί με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Χίμκι. Ο Τζόνι Ο'Μπράιαντ μίλησε ενόψει των φιλικών και στάθηκε στη χημεία που θα πρέπει να φτιάξουν οι Ισραηλινοί.

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στη Μακάμπι. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες και προπονητές. Ανυπομονώ να παίξω ματς με τη Μακάμπι. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε και να μπούμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Δεν θα έχουμε αρκετούς παίκτες, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε την χημεία και να προετοιμαστούμε για τις επίσημες αναμετρήσεις», ήταν τα λόγια του.

Check out what Johnny O'bryant had to say before heading to our first tournament in Cyprus @EuroLeague pic.twitter.com/2tnbZcVolt

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 13 Σεπτεμβρίου 2018