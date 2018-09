Η φοβερή κίνηση του Γκιλ στη Μόσχα για παιδιά από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα (pics & vid)

Ο ίδιος ο παίκτης της Χίμκι είχε την ευκαιρία να παίξει και να διασκεδάσει με τα μικρά παιδιά, χαρίζοντας απλόχερα το χαμόγελο στους μικρούς του φίλους.

«Πραγματικά το απόλαυσα και εγώ. Περάσαμε υπέροχα» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γκιλ μετά το πάρτι που οργάνωσε σε παιδότοπο σαν... λούνα παρκ στην Μόσχα.

Энтони Гилл организовал праздник для детей из малообеспеченных семей

Watch how Anthony Gill organized a holiday for children from low-income families pic.twitter.com/U6k35GFrPy

— BC Khimki (@Khimkibasket) 6 Σεπτεμβρίου 2018