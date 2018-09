Τζόρνταν Μίκι: «Διαφορετικά μερικά πράγματα στην Ευρώπη» (vid)

Ο Τζόρνταν Μίκι άφησε το ΝΒΑ για λογαριασμό της Χίμκι και η μετάβαση όπως και στους περισσότερους θέλει κάποιο χρόνο. Ο ίδιος μίλησε για τις πρώτες του ημέρες στο νέο περιβάλλον και όλα όσα πρέπει να συνηθίσει.

«Οι πρώτες ημέρες της προπόνησης είναι καλές. Προσπαθώ να μάθω κάποια νέα πράγματα, κάποια είναι λίγο διαφορετικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι συμπαίκτες μου με υποδέχτηκαν εξαιρετικά, οι προπονητές είναι σπουδαίοι οπότε το απολαμβάνω. Είναι όλοι καλά παιδιά.

Είναι σαν οικογένεια εδώ, με δέχτηκαν οπότε είμαι ενθουσιασμένος. Χθες πήγα στην «κόκκινη πλατεία», κυκλοφόρησα, είδα λίγο τα αξιοθέατα, είδα τα μαγαζιά, διασκέδασα».

Тренировочный сбор набирает обороты, а Джордан Мики делится своими впечатлениями от первых дней пребывания в России@Jmickey_02 talks about his first days in Russia pic.twitter.com/4sh9DoHazL

— BC Khimki (@Khimkibasket) 5 Σεπτεμβρίου 2018