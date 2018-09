Η πρώτη συγκέντρωση του «ONE TEAM» στη Βιτόρια

Το ΟΝΕ TEAM είναι το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης της Euroleague Basketball, το οποίο εφαρμόστηκε αρχικώς το 2012 και στόχος του είναι κάθε σύλλογος να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες από το πρόβλημα της περιθωριοποίησης που μπορεί να εισπράττουν. Το μπάσκετ και γενικότερα ο αθλητισμός είναι ένα από τα πιο ισχυρά μέσα για να περάσει κάποιος το μήνυμα του μέσα από την χαρά που προσφέρει το ίδιο το παιχνίδι κι έτσι οι εκπρόσωποι του ONE TEAM συγκεντρώθηκαν στη Βιτόρια, την πόλη που θα διοργανώσει το επόμενο Final 4 της EuroLeague.

Το πρόγραμμα ONE TEAM αφορά τις 40 ομάδες που συμμετέχουν στην Turkish Airlines EuroLeague και στο 7DAYS EuroCup, παρουσιάζοντας πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη σεζόν. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της προετοιμασίας και της προώθησης των projects, εκπρόσωποι κάθε ομάδας βρέθηκαν στην πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων το διήμερο 3-4 Σεπτεμβρίου. Το μότο της συνάντησης ήταν «Being The Best You Can Be» («Να είσαι ο καλύτερος που μπορείς»). Πρόκειται για την κεντρική ιδέα που εκφράζει το πρόγραμμα ONE TEAM, εμπνέοντας τα μέλη της κοινωνίας ώστε να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν μέσα από το μπάσκετ.

Ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής της EuroLeague Basketball, Τζόρντι Μπερτομέου ανέφερε σχετικά: «Το συγκεκριμένο event σηματοδοτεί την πρώτη μας επίσκεψη στη Βιτόρια, αρχίζοντας τις προετοιμασίες μας για το Final 4 της EuroLeague την επόμενη άνοιξη. Είναι επίσης η πρώτη από τις πολλές δραστηριότητες που θα "τρέξουν" την επόμενη σεζόν, εστιάζοντας στις πρωτοβουλίες των ομάδων και των συνεργατών μας στις τοπικές κοινωνίες». Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Μπασκόνια, Χοσεάν Κερεχέτα ανέφερε: «Η διοργάνωση μιας τόσο σημαντικής εκδήλωσης στη Fernando Buesa Arena τη σεζόν που θα διεξαχθεί το Final 4 στη Βιτόρια είναι τιμή για την ομάδα και την πόλη μας. Η Μπασκόνια στηρίζει εξ αρχής το πρόγραμμα ONE TEAM που χρησιμοποιεί το μπάσκετ ως εργαλείο ώστε να αλλάξει τις ζωές μας. Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα για την κοινωνία μας και μεταφέρει τις αξίες που συμφωνούν με τη φιλοσοφία της ομάδας μας».

Παρεμπιπτόντως, οι Μάσιμο Κομάτζ και Νέναντ Γιακόβλιεβιτς της Τρέντο, η Πένυ Γιοβάνοβιτς του Ολυμπιακού και ο Οζάν Χαβούζλου της Αναντολού Εφές παρουσίασαν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες τη μεθοδολογία του ONE TEAM. Επίσης τα Baskonia Foundation 5+11, The Change Foundation, City Football Group, Kick4Life, Saracens Sports Foundation, Special Olympics, thinkBeyond και Basket Beat πρόσφεραν επιπλέον στήριξη.