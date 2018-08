Ο Αμερικανός σέντερ δεν κατάφερε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, αφού εμφανίστηκε πρόβλημα στην καρδιά.

Οι ιθύνοντες της Μακάμπι θα περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα όλων των εξετάσεων προκειμένου να αποφασίσουν για τον Ο' Μπράιαντ, αν και το μέλλον του στο Τελ Αβίβ μόνο... ευοίωνο δεν είναι!

New recruit for Maccabi Tel Aviv Johnny O'bryant didn't complete his medical. Team fears he has heart problems, will wait for final results

