Έκαναν... γήπεδο το αεροδρόμιο οι οπαδοί της Μακάμπι! (vid)

Οι Ισραηλινοί βρίσκονται σε διαδικασία αναδόμησης έπειτα από τις αποτυχίες των τελευταίων ετών στην EuroLeague και προς αυτή την κατεύθυνση ενισχύθηκαν με παίκτες όπως ο Κέντρικ Ρέι, ο Άντζελο Καλοϊάρο, ο Σκότι Ουίλμπεκιν, ο Τζόνι Ο' Μπράιαντ και ο Ταρίκ Μπλακ.

Ο τελευταίος αφίχθη σήμερα (26/8) στο Τελ Αβίβ μαζί με τον Ντεάντρε Κέιν μέσα σε πανδαιμόνιο από τους οπαδούς της Μακάμπι που τους επιφύλαξαν θερμή υποδοχή.

Maccabi fans waiting for @TarikBlack25 and @King_Kane50 in the airport @EuroLeague #מכביחוזרת pic.twitter.com/qfdNuLcIm6

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 26 Αυγούστου 2018