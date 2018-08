Τζέιμς: «Ο Πασκουάλ με ανέβασε επίπεδο»!

Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε το ταλέντο του και... μετακόμισε στην Ιταλία, υπογράφοντας ηγεμονικό συμβόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια με την Αρμάνι Μιλάνο και συνθέτοντας ένα σπουδαίο δίδυμο στην περιφέρεια με τον Νεμάνια Νέντοβιτς.

Οι δυο τους τέθηκαν στη διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου, με τον Τζέιμς να κάνει ειδική αναφορά στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό και τη συμβολή του Τσάβι Πασκουάλ. «Ο Τσάβι με ανέβασε επίπεδο! Με κατάλαβε και μου έδωσε την ελευθερία να δείξω τι μπορώ να κάνω...».

Πρόσθεσε, δε, πως «Είμαι ήδη τέσσερα χρόνια στην EuroLeague, δεν είναι κάτι νέο για μένα. Όταν πήγα στον Παναθηναϊκό ανέβηκα ένα σημαντικό σκαλοπάτι, το επόμενο βήμα είναι να βοηθήσω μια ομάδα σαν την Αρμάνι Μιλάνο με σπουδαία παράδοση και ιστορία ως ηγέτης».

Mike James: Xavi Pascual brought my basketball to another level. He understood me and gave me the freedom to play my game

