Στο Τελ Αβίβ ο Ουίλμπεκιν: «Πάντα ήθελα να παίξω στη Μακάμπι» (vid)

Ο Αμερικανός (με τουρκικό διαβατήριο) που αναδείχθηκε MVP του περσινού EuroCup θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής στη Μακάμπι.

Στις πρώτες του δηλώσεις κατά την άφιξή του στο Τελ Αβίβ είπε ότι «εδώ έπαιξα το πρώτο ματς στην EuroLeague και θυμάμαι την ατμόσφαιρα που επικρατούσε. Έλεγα από μέσα μου ότι ήθελα κάποια μέρα να αγωνιστώ στην Μακάμπι...»

Και συνέχισε: «Φέτος το καλοκαίρι μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Να γίνω μέλος αυτής της ομάδας με την τόσο μεγάλη ιστορία. Πάντα θα υπάρχει πίεση εδώ, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού...»

Watch @scottiew_5's first steps in Israel as a @MaccabitlvBC player @EuroLeague pic.twitter.com/bWZp3RgrmZ

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 21 Αυγούστου 2018