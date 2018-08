Κάλινιτς: «Μικρές αλλαγές, μεγαλύτερες φιλοδοξίες»! (pic)

Η Φενέρ έφτασε πέρσι ως τον τελικό της EuroLeague στο Βελιγράδι όμως το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης αποδείχτηκε αξεπέραστο για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που ενισχύθηκε το καλοκαίρι με τις προσθήκες των Τάιλερ Ένις, Ζοφρί Λοβέρν.

Οι Τούρκοι παρουσίασαν το ρόστερ της επόμενης σεζόν, με τον Νίκολα Κάλινιτς να τονίζει με νόημα: «Μερικές μικρές αλλαγές, αλλά ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες».

Some small changes, but even bigger ambitions! https://t.co/Kul2kqhgc1

— Nikola Kalinic (@nikola_kalina) 20 Αυγούστου 2018