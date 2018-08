Οι δύο Αμερικανοί θα περάσουν αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν την προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Έλληνα τεχνικού.

Η Χίμκι «ανέβασε» στα social media τις φωτογραφίες από την άφιξή τους στη Ρωσία.

Сегодня Ди Бост и Джордан Мики прибыли в Россию и завтра пройдут медобследование



Today @1DBost and @Jmickey_02 arrived in Russia and tomorrow will have medical examination pic.twitter.com/dUTeLMLWWa

— BC Khimki (@Khimkibasket) 20 Αυγούστου 2018