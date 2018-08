H Μακάμπι προειδοποιεί για... Ταρίκ Μπλακ και τους ψηλούς της! (vids)

Αρχικά προειδοποίησε την EuroLeague για τα καρφώματα του Αμερικανού φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος θα πάρει θέση στη ρακέτα, δίπλα από τον Άλεξ Τάιους!

Μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι ένα επείγον τηλεφώνημα σε όλους όσους επισκευάζουν μπασκέτες. Να είστε... Standby!» θέλοντας να τονίσει την ικανότητα του Μπλακ στα καρφώματα.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Στη συνέχεια έδωσε... έμφαση στη frontline με τους Μπλακ, Τάιους, Ο' Μπράιαντ με ένα... ακόμα ξεχωριστό βίντεο!

This is an urgent call to all rim fixers around Europe: STANDBY!

@TarikBlack25 is on his way to the @EuroLeague pic.twitter.com/7bUKTqs7wv

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 20 Αυγούστου 2018