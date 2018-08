Διαμαντίδης, ο καλύτερος αριστερόχειρας στην EuroLeague και το Πρωταθλητριών! (poll & vid)

Η EuroLeague Greece ξεχώρισε 10 περιπτώσεις αριστερόχειρων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και έδωσε την ευκαιρία στους αναγνώστες της να ψηφίσουν τον καλύτερο ever.

H ανταπόκριση ήταν μεγάλη, καθώς ψήφισαν 8.330 άτομα. Η κορυφή ανήκει στον σπουδαίο Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος συγκέντρωσε το 55% των ψήφων (4.571).

Πίσω από τον 3D βρέθηκε ο Τόνι Κούκοτς με 2.344 ψήφους, ενώ την τριάδα έκλεισε ο Μανού Τζινόμπιλι που είχε 806.

Δημήτρης Διαμαντίδης

Ένας απόλυτος παίκτης, ο ρυθμός στον χορό του Παναθηναϊκού που έστησε για 13 χρόνια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ένας κυρίαρχος των ευρωπαϊκών παρκέ. Το παράδοξο στην περίπτωσή του είναι ότι δεν επρόκειτο για τον πιο ψηλό ή τον πιο δυνατό παίκτη. Επίσης, δεν ήταν ο πιο αθλητικός. Σύμφωνοι, άφηνε την μπάλα στο καλάθι όμως υπήρχαν... αμέτρητοι καλύτεροι σκόρερ από αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μπασκετικές ιδιοφυΐες που πέρασαν από την EuroLeague! Ο Δημήτρης Διαμαντίδης αναδείχτηκε τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης με τους «πράσινους» (2007, 2009, 2011), δυο φορές MVP σε Final 4 και έξι φορές κορυφαίος αμυντικός της διοργάνωσης ενώ η συνεργασία του με τον Μάικ Μπατίστ έγινε συνώνυμο του pick 'n roll. Η φανέλα του με το νούμερο 13 έχει αποσυρθεί στην οροφή του ΟΑΚΑ ενώ από το 2016, είναι EuroLeague Legend.

Καριέρα ως παίκτης

1999-'04 Ηρακλής

2004-'16 Παναθηναϊκός

Συλλογικές διακρίσεις

3× Πρωταθλητής Ευρώπης (2007, 2009, 2011)

EuroLeague MVP (2011)

2× EuroLeague Final Four MVP (2007, 2011)

4× All-EuroLeague First Team (2007, 2011–2013)

6× EuroLeague Best Defender (2005–2009, 2011)

2× EuroLeague assists leader (2011, 2014)

EuroLeague Basketball Legend (2016)

9× Πρωταθλητής Ελλάδας (2005–2011, 2013–2014)

10× Κυπελλούχος Ελλάδας (2005–2009, 2012–2016)

2x Triple Crown (2007, 2009)

6× MVP Α1 (2004, 2006–2008, 2011, 2014)

6× MVP τελικών Α1 (2006–2009, 2011, 2014)

2× MVP Κυπέλλου Ελλάδας (2009, 2016)