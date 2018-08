Το... μαγικό TOP 5 του «La Bomba» στη Euroleague! (vids)

Ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο έριξε τους τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα και η Euroleague διάλεξε τις 5 κορυφαίες φάσεις του στη διοργάνωση.

Στην τρίτη θέση το σουτάκι με το ένα πόδι κόντρα στην Ταού, στη δεύτερη το fadeaway ισοφάρισης απέναντι στη Λοκομοτίβ, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η προσπάθεια του κόντρα στον Ολυμπιακό.

Απολαύστε το TOP 5

The TOP 5 plays from the amazing career of Juan Carlos Navarro (A thread)

5. The steal and finish for the win! pic.twitter.com/DMeErMPZ5D

