Τσαρτσαρής για Ναβάρο: «Οι νικητές πάντα προκαλούν τον φθόνο των ηττημένων»!

Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα προσφιλής στο ελληνικό κοινό, αλλά συνήθως έτσι δεν γίνεται; Οι νικητές πάντα προκαλούν τον φθόνο των ηττημένων. Ομως, θα ήταν εγωιστικό κι άδικο να μην παραδεχτούμε ότι υπήρξε ένας χαρισματικος σκόρερ και ηγήθηκε μίας εκπληκτικής φουρνιάς παιχτών και κατέκτησε τα πάντα στην καριέρα του. Well done Juan Carlos Navarro...

A post shared by Kostas Tsartsaris (@kostastsartsaris12) on Aug 17, 2018 at 10:46am PDT