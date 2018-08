ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Ήταν τιμή, Χουάν Κάρλος Ναβάρο» (pic)

Ο εμβληματικός αρχηγός της Μπαρτσελόνα αποχώρησε από την ενεργό δράση όμως θα συνεχίσει να υπηρετεί τους «μπλαουγκράνα» από άλλο πόστο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το μήνυμά της στον «La Bomba», ο οποίος αντιμετώπισε τους «πράσινους» σε ετήσια βάση στην EuroLeague.

«Ήταν τιμή, Χουάν Κάρλος Ναβάρο! Σου ευχόμαστε καλή τύχη στα νέα καθήκοντά σου στην Μπαρτσελόνα» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πρωταθλητές ενώ ο Νικ Καλάθης είπε το δικό του «αντίο» μέσω της EuroLeague Greece, εξηγώντας ότι ήταν ένας μεγάλος ηγέτης εντός και εκτός παρκέ.

It’s been an honor Juan Carlos Navarro! We wish you good luck with your new duties at @FCBbasket! #GraciasNavarro

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 17 Αυγούστου 2018