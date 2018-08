Πρωταγωνιστές Καλάθης, Θανάσης, Παπαπέτρου στο ΤΟΡ-20 και... Ντόντσιτς στην κορυφή! (vid)

Μάλιστα ο ηγέτης του Παναθηναϊκού είχε... διπλή παρουσία. Τόσο χάρη στο νικητήριο καλάθι του κόντρα στη Ζάλγκιρις Κάουνας, όσο και για την φοβερή του ασίστ στον Σίνγκλετον κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.

Αντίστοιχα ο Ιωάννης Παπαπέτρου κέρδισε μια θέση στην 20άδα χάρη στο εντυπωσιακό του κάρφωμα στην αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις, ενώ στο νούμερο «10» βρέθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για την τάπα του στον Πλάις.

Η κορυφή ωστόσο ανήκε στον Λούκα Ντόντσιτς για τη «βόμβα» του στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα από το... ένα καλάθι στο άλλο!

