Ο καλύτερος αριστερόχειρας στην EuroLeague - Πρωταθλητριών (poll)

Έπειτα από το αντίστοιχο poll για τον κορυφαίο αριστερόχειρα ΝΒΑer όλων των εποχών με τον Μπιλ Ράσελ να κερδίζει κατά κράτος τη διαδικασία, η EuroLeague Greece ξεχώρισε 10 περιπτώσεις αριστερόχειρων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και σας ζητά να επιλέξετε τον κορυφαίο!

Δημήτρης Διαμαντίδης

Ένας απόλυτος παίκτης, ο ρυθμός στον χορό του Παναθηναϊκού που έστησε για 13 χρόνια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ένας κυρίαρχος των ευρωπαϊκών παρκέ. Το παράδοξο στην περίπτωσή του είναι ότι δεν επρόκειτο για τον πιο ψηλό ή τον πιο δυνατό παίκτη. Επίσης, δεν ήταν ο πιο αθλητικός. Σύμφωνοι, άφηνε την μπάλα στο καλάθι όμως υπήρχαν... αμέτρητοι καλύτεροι σκόρερ από αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μπασκετικές ιδιοφυΐες που πέρασαν από την EuroLeague! Ο Δημήτρης Διαμαντίδης αναδείχτηκε τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης με τους «πράσινους» (2007, 2009, 2011), δυο φορές MVP σε Final 4 και έξι φορές κορυφαίος αμυντικός της διοργάνωσης ενώ η συνεργασία του με τον Μάικ Μπατίστ έγινε συνώνυμο του pick 'n roll. Η φανέλα του με το νούμερο 13 έχει αποσυρθεί στην οροφή του ΟΑΚΑ ενώ από το 2016, είναι EuroLeague Legend.

Καριέρα ως παίκτης

1999-'04 Ηρακλής

2004-'16 Παναθηναϊκός

Συλλογικές διακρίσεις

3× Πρωταθλητής Ευρώπης (2007, 2009, 2011)

EuroLeague MVP (2011)

2× EuroLeague Final Four MVP (2007, 2011)

4× All-EuroLeague First Team (2007, 2011–2013)

6× EuroLeague Best Defender (2005–2009, 2011)

2× EuroLeague assists leader (2011, 2014)

EuroLeague Basketball Legend (2016)

9× Πρωταθλητής Ελλάδας (2005–2011, 2013–2014)

10× Κυπελλούχος Ελλάδας (2005–2009, 2012–2016)

2x Triple Crown (2007, 2009)

6× MVP Α1 (2004, 2006–2008, 2011, 2014)

6× MVP τελικών Α1 (2006–2009, 2011, 2014)

2× MVP Κυπέλλου Ελλάδας (2009, 2016)

Κιθ Λάνγκφορντ

Ο 34άχρονος γκαρντ ήλθε φέτος στον Παναθηναϊκό έχοντας κατακτήσει δυο φορές το «Alphonso Ford Trophy». Παρεμπιπτόντως, το συγκεκριμένο βραβείο θεσπίστηκε τη σεζόν 2004-05 στην μνήμη του μακαρίτη Αλφόνσο Φορντ και απονέμεται στον παίκτη που έχει τον υψηλότερο μ.ό. πόντων πριν από το Final 4. Ο Λάνγκφορντ, λοιπόν, το πέτυχε ως παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο (2014) και της Ούνιξ Καζάν (2017) ενώ ο Ιγκόρ Ρακότσεβιτς είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει κατακτήσει τον τίτλο τρεις φορές. Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους Αμερικανούς σκόρερ που έχουν παίξει στην EuroLeague τα τελευταία χρόνια, έναν σπουδαίο σουτέρ με υψηλό μπασκετικό IQ και μεγάλο βαθμό εμπειρίας, με βασικό του «όπλο» τις διεισδύσεις.

Καριέρα ως παίκτης

2006-'07 Σορεσίνα

2007 Σαν Αντόνιο Σπερς

2007-08 Όστιν Τόρος

2008 Μπιέλα

2008-'09 Βίρτους Μπολόνια

2009-11 Χίμκι

2011-12 Μακάμπι Τελ Αβίβ

2012-14 Αρμάνι Μιλάνο

2014-17 Ούνιξ Καζάν

2017-18 Σένζεν Λέοπαρντς

2018 Μακάμπι Ρισόν

2018-σήμερα Παναθηναϊκός

Συλλογικές διακρίσεις

2× Alphonso Ford Trophy (2014, 2017)

All-EuroLeague First Team (2014)

EuroCup Top Scorer (2016)

All-EuroCup Second Team (2015)

Πρωταθλητής Ισραήλ (2012)

Πρωταθλητής Αδριατικής Λίγκας (2012)

Κυπελλούχος Ισραήλ (2012)

Πρωταθλητής Ιταλίας (2014)

Πρωταθλητής VTB League (2011)

Adriatic League Final Four MVP (2012)

EuroChallenge champion (2009)

EuroChallenge Final Four MVP (2009)

Παούλιους Γιανκούνας

Ο εμβληματικός αρχηγός της Ζαλγκίρις είναι ένας τύπος από μόνος του πασίγνωστος και επιτυχημένος σε ό,τι αφορά το μπάσκετ στην Λιθουανία ώστε να μη χρειάζεται καμία υποσημείωση ή παράθεση δαφνών και τίτλων για να υπογραμμίζεται η αξία του. Είναι χαρακτηριστικό πως έχει κατακτήσει 12 δαχτυλίδια στην LKL (λιθουανική λίγκα), κάτι που ουδείς άλλος παίκτης στη χώρα της Βαλτικής έχει πετύχει! Παρεμπιπτόντως, δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο βετεράνος σέντερ και νυν Αθλητικός Διευθυντής της Ζαλγκίρις , Ρομπέρτας Γιαβτόκας, με 9 δαχτυλίδια. Ο 34άχρονος φόργουορντ έχει περάσει όλη την μπασκετική ζωή του στο Κάουνας με εξαίρεση τη χρονιά 2009-10 στη Χίμκι, έχει συνεργαστεί με 108 διαφορετικούς συμπαίκτες και στα μικράτα του πρόλαβε να αγωνιστεί ως συμπαίκτης του Άρβιντας Σαμπόνις.

Καριέρα ως παίκτης

2003-09 Ζαλγκίρις

2009-10 Χίμκι

2010-σήμερα Ζαλγκίρις

Συλλογικές διακρίσεις

All-EuroLeague Second Team (2018)

12× Πρωταθλητής Λιθουανίας (2004, 2005, 2007, 2008, 2011–2018)

2× MVP τελικών στη Λιθουανία (2011, 2014)

7× All-Star Λιθουανίας (2008, 2009, 2011–2015)

Κορυφαίος ριμπάουντερ στη Λιθουανία (2014)

2× Νικητής King Mindaugas Cup (2017, 2018)

Μανού Τζινόμπιλι

Το 2001 η Κίντερ Μπολόνια κατέκτησε τη δεύτερη EuroLeague της ιστορίας της κόντρα στην Τάου Κεράμικα, στη χρονιά της διάσπασης του ευρωπαϊκού μπάσκετ και στη μοναδική φορά που είχαμε σειρά τελικών. Οι Ιταλοί πανηγύρισαν τον τίτλο με 3-2 νίκες στη σειρά με τους Βάσκους ενώ ο Μανού Τζινόμπιλι έδειξε ότι τον... περίμενε μια τεράστια καριέρα! Έναν χρόνο αργότερα, μέσα στο σπίτι της και παρά τις παλινωδίες, η ιταλική ομάδα ήταν και πάλι το φαβορί ωστόσο ο Παναθηναϊκός νίκησε ανήμερα του Πάσχα και πανηγύρισε τον τίτλο στο PalaMalaguti. Τα χρόνια πέρασαν, ο μεγάλος Αργεντινός έκλεισε τα 41 του χρόνια στις 28 Ιουλίου, έχει προσθέσει τέσσερα δαχτυλίδια ΝΒΑ στο βιογραφικό του και φέτος θα δώσει πιθανότατα τις τελευταίες παραστάσεις του με τους Σπερς.

Καριέρα ως παίκτης

1995-96 Αντίνο

1996-98 Εστουδιάντες ντε Μπαχία

1998-00 Ρέτζιο Καλάμπρια

2000-02 Βίρτους Μπολόνια

2002-σήμερα Σπερς

Συλλογικές διακρίσεις

4× Πρωταθλητής NBA (2003, 2005, 2007, 2014)

2× NBA All-Star (2005, 2011)

2× All-NBA Third Team (2008, 2011)

NBA Sixth Man of the Year (2008)

NBA All-Rookie Second Team (2003)

Πρωταθλητής EuroLeague (2001)

EuroLeague Finals MVP (2001)

2× EuroLeague Finals Top Scorer (2001, 2002)

All-EuroLeague First Team (2002)

MVP Kυπέλλου Ιταλίας (2002)

2× MVP ιταλικού πρωταθλήματος (2001, 2002)

50 Greatest EuroLeague Contributors (2008)

Πιτ Μάικλ

Ο βετεράνος φόργουορντ αγωνίστηκε στο παρελθόν στο Περιστέρι (2003-04) και τον Μακεδονικό (2004-05) ενώ έπαιξε έξι σεζόν στην Euroleague, αρχικώς με την Μπασκόνια (2007-09) κι εν συνεχεία με την Μπαρτσελόνα (2009-13), με την οποία μάλιστα κατέκτησε τον τίτλο στο Παρίσι το 2010 και συμμετείχε σε άλλα δυο Final 4 (2012 & 13). Την τελευταία διετία της καριέρας του έπαιξε μπάσκετ στην Ατένας Κόρδοβα της Αργεντινής και πλέον εκτελεί χρέη scout στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Καριέρα ως παίκτης

2003-04 Περιστέρι

2004 Ντιναμό Μόσχας

2004-05 Μακεδονικός

2005-06 Μπρεογκάν

2006-07 Νταεγκού Όρεονς

2007-09 Τάου

2009-13 Μπαρτσελόνα

2014 Μούρθια

2014 Κανγκρεχέρος ντε Σαντούρθε

2015-17 Ατένας Κόρδοβα

Συλλογικές διακρίσεις

Πρωταθλητής EuroLeague (2010)

ABA MVP (2002)

MVP τελικών ABA (2002)

3x Πρωταθλητής Ισπανίας (2008, 2011, 2012)

MVP τελικών στην Ισπανία (2008)

Copa del Rey (2009, 2010, 2011, 2013)

MVP Copa del Rey (2013)

4x ισπανικό Supercopa (2008, 2009, 2010, 2011)

Νάντο Τζεντίλε

Ο Νάντο Τζεντίλε αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό πριν από 17 χρόνια, με σπουδαία «παράσημα» από την καριέρα του στην Ελλάδα. Την EuroLeague στη Θεσσαλονίκη, το πρωτάθλημα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μα κυρίως, την αγάπη του κόσμου του «τριφυλλιού». Ο βετεράνος πόιντ γκαρντ άρχισε την επαγγελματική καριέρα του σε ηλικία 15 ετών υπό τις οδηγίες του Μπόγκνταν Τάνιεβιτς στην Καζέρτα με την οποία μεσουρανούσε στα τέλη της δεκαετίας '80, αρχές δεκαετίας του '90. Πανηγύρισε δύο φορές την κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος, τρεις φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας και έφτασε μέχρι τον τελικό του EuroBasket (1991) με την εθνική Ιταλίας. Τα δυο του παιδιά, Στέφανο και Αλεσάντρο, παίζουν με τη σειρά τους μπάσκετ.

Καριέρα ως παίκτης

1982-93 Καζέρτα

1993-94 Στεφανέλ Τριέστε

1994-98 Στεφανέλ Μιλάνο

1998-01 Παναθηναϊκός

2001-02 Σναϊντέρο Ούντινε

2002 Ρετζιάνα

2002 Σιένα

2003-04 Καζέρτα

2004-05 Άρτους Μανταλόνι

Συλλογικές διακρίσεις

Πρωταθλητής EuroLeague (2000)

3× Πρωταθλητής Ελλάδας (1998–2001)

2× Πρωταθλητής Ιταλίας (1991, 1996)

2× Κυπελλούχος Ιταλίας (1988, 1996)

Τόνι Κούκοτς

Ο Τόνι Κούκοτς ήταν και παραμένει το απόλυτο μέτρο σύγκρισης για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Σε μια μεγάλη συνέντευξή του στον «Ελεύθερο Τύπο» και τον Βασίλη Σκουντή τον Οκτώβριο του 1997 με την ευκαιρία της συμμετοχής του Ολυμπιακού στο Mc Donald's Open Tournament, ο Ντούντα ρωτήθηκε για την απόλυτη μπασκετική φαντασίωση του. «Θα ήθελα κάποια στιγμή να δημιουργήσω και να κοουτσάρω μια πεντάδα με πέντε... Κουκόνια»! Ο τρισμέγιστος Κροάτης ήταν μέλος της θρυλικής Γιουγκοπλάστικα που σάρωσε τα πάντα στον διάβα της, κατακτώντας το three-peat και κερδίζοντας τρεις φορές τον τίτλο του Final 4 MVP πριν κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να κατακτήσει τρία δαχτυλίδια στο πλευρό του Μάικλ Τζόρνταν.

Καριέρα ως παίκτης

1985-91 Γιουγκοπλάστικα

1991-93 Μπένετον

1993-00 Σικάγο Μπουλς

2000-01 Φιλαντέλφια Σίξερς

2001-02 Ατλάντα Χοκς

2002-06 Μιλγουόκι Μπακς

Συλλογικές διακρίσεις

3× Πρωταθλητής ΝΒΑ (1996–1998)

Καλύτερος Έκτος Παίκτης (1996)

NBA All-Rookie Second Team (1994)

3× Πρωταθλητής Ευρώπης (1989–1991)

3× Final 4 MVP (1990, 1991, 1993)

EuroLeague Finals Top Scorer (1990)

50 Greatest EuroLeague Contributors (2008)

Πρωταθλητής Ιταλίας (1992)

Κυπελλούχος Ιταλίας (1993)

4× Πρωταθλητής Γιουγκοσλαβίας (1988–1991)

2× Κυπελλούχος Γιουγκοσλαβίας (1990, 1991)

Ραντιβόι Κόρατς

Λένε πως τα ρεκόρ και οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Στην περίπτωση, όμως, του Ραντιβόι Κόρατς και των όσων πέτυχε στις 14 Ιανουαρίου 1965, το παραπάνω ρητό μένει, απλώς, στη… θεωρία. Ο Σέρβος σκόρερ ήταν πρωταγωνιστής στο απόλυτο one man show που δόθηκε ποτέ σε αγώνα Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης, σκοράροντας 99 πόντους ως παίκτης της ΟΚΚ Βελιγραδίου κόντρα στην Άλβικ Στοκχόλμης! Κι όλα αυτά, λίγα χρόνια πριν ο Ουίλτ Τσάμπερλεν πετύχει 100 πόντους στην αναμέτρηση των Φιλαδέλφια Ουόριορς με τους Νιου Γιορκ Νικς (02/03/1962). Το ιστορικό παιχνίδι διεξήχθη στο συνεδριακό κέντρο του Βελιγραδίου μπροστά σε 3.000 φίλους του μπάσκετ, στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και ολοκληρώθηκε με 155-57 υπέρ των Γιουγκοσλάβων. Ο αδελφός του Ραντιβόι, γλύπτης στο επάγγελμα, σχεδίασε το τρόπαιο του Κυπέλλου Ευρώπης που μετονομάστηκε σε Κύπελλο Κόρατς προς τιμήν του θρύλου του γιουγκοσλαβικού μπάσκετ.

Καριέρα ως παίκτης

1954-67 OKK Βελιγραδίου

1967-68 Σταντάρ Λιέγης

1968-69 Πετράρτσα Πάντοβα

Συλλογικές διακρίσεις

50 κορυφαίοι παίκτες της FIBA (1991)

50 Greatest EuroLeague Contributors (2008)

Κορυφαίος σκόρερ Ιταλίας (1969)

4× Πρωταθλητής Γιουγκοσλαβίας (1958, 1960, 1963, 1964)

2× Κυπελλούχος Γιουγκοσλαβίας (1960, 1962)

7× Κορυφαίος σκόρερ Γιουγκοσλαβίας (1957, 1958, 1960, 1962–1965)

Καλύτερος αθλητής Γιουγκοσλαβίας (1960)

Πρωταθλητής Βελγίου (1968)

Ζάρκο Πάσπαλι

Ήταν μέλος της τρομερής Παρτιζάν που έπαιξε στο πρώτο Final 4 στη Γάνδη, έχοντας στο πλευρό του τους Ντίβατς, Τζόρτζεβιτς, Ομπράντοβιτς, Πετσάρσκι, Σάβοβιτς και κατακτώντας την τρίτη θέση. Από τότε ο Γιάννης Ιωαννίδης είχε βάλει στο μυαλό του το όνομα του Ζάρκο Πάσπαλι. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής μετά από μια 15ετία και ο Ζάρκο με το... αιώνιο t-shirt μέσα από τη φανέλα ήταν ο «άνθρωπός» του! Με τον Ολυμπιακό έπαιξε δυο χρονιές στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, πρωταγωνιστώντας στη...γραμμή του Μπομπλάν στον τρίτο προημιτελικό με τη Λιμόζ ενώ οι 3/10 βολές στον τελικό με την Μπανταλόνα παραμένουν ακόμα δίχως λογική εξήγηση. Η αποχώρησή του από τους Πειραιώτες ήταν επεισοδιακή αφού πήγε στον Παναθηναϊκό, κάνοντας σπουδαία χρονιά στο Πρωταθλητριών αλλά και πάλι απέτυχε να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης.

Καριέρα ως παίκτης

1984-86 Μπουντούτσνοστ

1986-89 Παρτίζαν

1989-90 Σπερς

1990-91 Παρτίζαν

1991-94 Ολυμπιακός

1994-95 Παναθηναϊκός

1995-96 Πανιώνιος

1996-97 Ρασίνγκ Παρί

1997-98 Άρης

1998 Βίρτους Μπολόνια

Συλλογικές διακρίσεις

Κύπελλο Κόρατς (1989)

Πρωταθλητής Γιουγκοσλαβίας (1987)

Κυπελλούχος Γιουγκοσλαβίας (1989)

2x Πρωταθλητής Ελλάδας (1993, 1994)

2x Κυπελλούχος Ελλάδας (1994, 1998)

Πρωταθλητής Γαλλίας (1997)

Ουόλτερ Μπέρι

Ο Ουόλτερ Μπέρι με το περίεργο στιλ έγινε αγαπημένο σύνθημα της κερκίδας, αποτελώντας έναν από τους 12 ξένους παίκτες στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος που έπαιξαν σε αυτό με πέντε διαφορετικές ομάδες... Το 1993 πήρε το Πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, το 1994 πήρε το Κύπελλο Κόρατς με τον ΠΑΟΚ, το 1995 οδήγησε τον Ηρακλή στην 3η θέση και την EuroLeague, το 1996 πήρε το Πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και το 1999 το Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ. Ο Μακεδονικός, έστω και για δύο μόνο αγώνες, ήταν ο τελευταίος σταθμός στην Ελλάδα για τον Μπέρι, ο οποίος είχε πάντα τη φάτσα του... ταλαιπωρημένου αλλά έκανε πλάκα στους σέντερ της εποχής του!

Καριέρα ως παίκτης

1986 Μπέιζερς

1986-88 Σπερς

1988 Νετς

1988 Ρόκετς

1989-90 Νάπολι

1990-91 Ατλέτικο Μαδρίτης

1991 Άρης

1992 Νάπολι

1992-93 Ολυμπιακός

1993-94 ΠΑΟΚ

1994-95 Ηρακλής

1995-96 Ολυμπιακός

1996-97 Άρης

1997-98 Καντού

1998-99 ΠΑΟΚ

1999 Ολίμπια Λιουμπλιάνα

2000 Μακεδονικός

2000-01 Ορόρα

2001-02 Παντέρας ντε Μιράντα

Συλλογικές διακρίσεις

Κορυφαίος σκόρερ Σαπόρτα (1995)

Κύπελλο Κόρατς (1994)

Κορυφαίος σκόρερ Ισπανίας (1991)

2x Πρωταθλητής Ελλάδας (1993-96)

Κυπελλούχος Ελλάδας (1999)

Κορυφαίος σκόρερ Α1 (1995)

MVP Α1 (1995)