Επιστροφή στα... βάσανα για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ! (pics)

Άλλωστε ήταν ο παίκτης που έλαμψε δια της απουσίας του πριν από έναν χρόνο και αυτό λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στο γόνατο.

Ο ηγέτης των Μαδριλένων έχει αφήσει εδώ και καιρό στο παρελθόν τον εν λόγω τραυματισμό και είναι πανέτοιμος να ηγηθεί εκ νέου της ομάδας του.

Δείτε τις χαρακτηριστικές αναρτήσεις της Ρεάλ στα social media.

Time to get back on track! | ¡Comienza la puesta a punto! @23Llull @waltertavares22 @MelwinPantzar #RMBaloncesto pic.twitter.com/kVfTSPLquZ

@23Llull and @waltertavares22 underwent medical check-ups prior to the start of pre-season. @sanitas | #RMBaloncesto

@23Llull y @waltertavares22 pasaron los reconocimientos médicos previos al arranque de la pretemporada. pic.twitter.com/j1k8J9rmDz

— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) 16 Αυγούστου 2018