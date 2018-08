Ευχές στον Ζήση από EuroLeague και ΕΟΚ (pics)

Μπορεί ο Έλληνας γκαρντ να μην αγωνίζεται πλέον στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αλλά να είναι μέλος του BCL ωστόσο η EuroLeague έστειλε τις δικές της ευχές στον «κύριο 300».

Αντίστοιχα και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είπε τα «χρόνια πολλά» στον Ζήση.

Happy Birthday to EuroLeague champion and member of the '300 club'@nik683 pic.twitter.com/S4xyFc29K9

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Αυγούστου 2018