EuroLeague: «Ποιος είναι ο αγαπημένος αριστερόχειρας»; (pics)

Η 13η Αυγούστου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων το 1992 από το Κλαμπ Αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας. Με το πέρασμα των χρόνων απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια με στόχο την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε έναν κόσμο για... δεξιόχειρες.

Η EuroLeague Basketball τίμησε την Ημέρα, ζητώντας από τους φιλάθλους να επιλέξουν τον αγαμημένο αριστερόχειρα παίκτη ever, παρουσιάζοντας φωτογραφίες των Γιανκούνας, Σλούκα, Λάνγκφορντ και Διαμαντίδη!

Who is your favorite left-handed player ever?#LeftHandersDay pic.twitter.com/v9dkKDWwKY

— EuroLeague (@EuroLeague) 13 Αυγούστου 2018