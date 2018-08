Με «αιωνίους» το Top-100 της EuroLeague! (vid)

Το κάρφωμα του Ουίλτζερ κόντρα στη Ζαλγκίρις, η συνεργασία Παππά - Βουγιούκα, το εντυπωσιακό poster dunk του Πρίντεζη μπροστά στον Ντιόπ και το alley-oop του Γκιστ στο ματς με την Εφές φιγουράρουν στο πρώτο video που δημοσίευσε η EuroLeague με τις 100 κορυφαίες φάσεις της περσινή σεζόν!

Απολαύστε τα highlights από το 100 ως το 81...

Missing EuroLeague?

This week we are looking back at the TOP 100 plays from last season!

Starting with 100 81#GameON pic.twitter.com/tD1Ktkc4o5

— EuroLeague (@EuroLeague) 13 Αυγούστου 2018