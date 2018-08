Η ΤΣΣΚΑ απέκτησε τον «Ρώσο» Τζόελ Μπολομπόι (vid)

Ο Αμερικανός σέντερ ανακοινώθηκε από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη για να στελεχώσει τη ρακέτα της ομάδας του.

Ο Τζόελ Μπολομπόι γεννήθηκε στην Ουκρανία, ωστόσο αναχώρησε πολύ γρήγορα για τις ΗΠΑ όπου και ανδρώθηκε.

Η ΤΣΣΚΑ μάλιστα έχει προxωρήσει τις διαδικασίες ώστε να αποκτήσει το ρωσικό διαβατήριο και να μην πιάνει θέση ξένου.

Ο Μπολομπόι στο ντραφτ του 2016 επιλέχθηκε στο Νο56 από τους Γιούτα Τζαζ με τους οποίους έπαιξε ελάχιστα όπως συνέβη και στους Μπακς. Το μεγαλύτερο μέλος της περσινής σεζόν το πέρασε στην G League.

⚡Joel Bolomboy joined CSKA

Our club reached the 3-year deal with center Joel Bolomboy (24 y.o., 206 cm) who is in process of obtaining Russian passport.https://t.co/riK5NCvcr9#CSKAbasket pic.twitter.com/ssVQS7YB7o

— CSKA Moscow (@cskabasket) 8 Αυγούστου 2018