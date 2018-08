Σε αναζήτηση τζένεραλ μάνατζερ η Νταρουσάφακα (pic)

Ο μέχρι πρότινος τζένεραλ μάνατζερ της τούρκικης ομάδας ευχαρίστησε το σύλλογο για την τριετή συνεργασία τους, αλλά και τους φιλάθλους για τη στήριξή τους, κι ευχήθηκε καλή τύχη για τις επόμενες σεζόν.

Μένει να δούμε ποιον θα επιλέξει η Νταρουσάφακα για αντικαταστάτη του.

Many thanks to @dackabasket and to everyone who helped and supported us over the last 3 wonderful years and best of luck for the upcoming @basketsuperligi and @EuroLeague seasons!

— mithat demirel (@mithatdemirel10) 1 Αυγούστου 2018