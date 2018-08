Συνεχίζει τις αναρτήσεις στο twitter o Μάικ Τζέιμς. Αυτή τη φορά ασχολήθηκε με τους haters, τονίζοντας πως θα συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του.

Δείτε το ποστάρισμα του γκαρντ της Αρμάνι

A lot haters among you fellas. Must be doing my job lol

— Mike James (@TheNatural_05) 31 Ιουλίου 2018